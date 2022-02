Jung Ho Yeon, Lee Yoo Mi và những viên ngọc sáng được Netflix 'khai quật'

Năm vừa qua, làng phim ảnh thế giới không khỏi rúng động trước loạt “bom tấn” mà Netflix đổ vốn đầu tư tại Hàn Quốc như Trò chơi con mực, Hellbound, Ngôi trường xác sống… Đây là những tác phẩm được biết đến với nội dung độc đáo, lối khai thác hấp dẫn đồng thời tạo ra nhiều xu hướng mới trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Thông qua đó, Netflix đã giúp tên tuổi dàn diễn viên tài năng của xứ củ sâm được đến gần hơn với công chúng.

Jung Ho Yeon

Là một người mẫu chuyên nghiệp của Hàn Quốc, Jung Ho Yeon lần đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với nhân vật Kang Sae Byeok - kẻ đào tẩu trong tác phẩm nổi tiếng Trò chơi con mực. Bằng tạo hình ấn tượng, lối diễn xuất chân thực cũng như hiệu ứng mà phim mang lại, Ho Yeon nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao toàn cầu.

Chỉ trong vòng 2 tuần sau khi bộ phim phát hành, số lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô tăng chóng mặt từ 400.000 người lên 12 triệu người. Hiện, Instagram của chân dài sinh năm 1994 có hơn 23,5 triệu người quan tâm, xếp hàng đầu trong số các diễn viên nữ Hàn Quốc.

Không chỉ vậy, sau khi vụt sáng nhờ “cơn sốt” Trò chơi con mực, Ho Yeon liền trở thành cái tên được nhiều nhà mốt săn đón. Vào tháng 10.2021, cô chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton.

Oh Young Soo

Là diễn viên kỳ cựu của làng phim ảnh Hàn Quốc, Oh Young Soo bắt đầu đóng phim vào năm 1967 và từng góp mặt trong hơn 200 tác phẩm khác nhau.

Tuy nhiên, tại thị trường quốc tế, tên tuổi của ông chỉ thật sự được biết đến thông qua màn thể hiện xuất sắc nhân vật “trùm cuối” Oh Il Nam trong Trò chơi con mực. Cũng nhờ đó, ông giành được giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này.

Lee Yoo Mi

Một cái tên khác không thể không nhắc đến chính là nữ diễn viên Lee Yoo Mi. Sau khi nhận được nhiều lời khen ngợi với Young adult matters và Park Hwa Young, danh tiếng của ngôi sao sinh năm 1994 bắt đầu nổi lên như diều gặp gió nhờ hai “siêu phẩm” Trò chơi con mực và Ngôi trường xác sống.





Nếu như trong Trò chơi con mực, Yoo Mi gây ấn tượng với vai diễn người chơi số 240 đầy nội tâm và dũng cảm, thì đến bộ phim zombie học đường Ngôi trường xác sống, cô đã lột xác hoàn toàn khi phụ trách nhân vật phản diện. Đó là một Nayeon đầy ích kỷ, luôn xích mích và làm ảnh hưởng đến bạn bè.

Tương tự như Jung Ho Yeon, Lee Yoo Mi hiện đang là cái tên được nhiều nhãn hàng ưu ái. Song song đó, cát sê và số lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô cũng ngày càng tăng vọt theo cấp số nhân.

Yoo In Soo

Đối với những người theo dõi phim ảnh Hàn Quốc lâu năm, có lẽ cái tên Yoo In Soo đã không còn quá xa lạ khi anh xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Khi nàng say giấc, School 2017… Song, phần lớn đây là những vai diễn nhỏ lẻ, không gây quá nhiều ấn tượng. Tài năng của nam diễn viên sinh năm 1998 chỉ thật sự được khán giả quốc tế biết đến nhờ nhân vật phản diện trong bộ phim đang làm mưa làm gió của Netflix - Ngôi trường xác sống.

Hóa thân vào Yoon Gwi Nam, một con người có tính cách man rợ, tàn độc và nguy hiểm hơn cả thây ma, In Soo được người xem trên toàn cầu hết lời khen ngợi. Chỉ trong vòng 8 ngày kể từ khi bộ phim ra mắt, số lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của anh đã tăng từ 40.000 người lên hơn 1,05 triệu người.

Hiện, Netflix đang được nhiều người ngưỡng mộ vì đã phát hiện và giúp "tái sinh" nhiều viên ngọc quý trong giới diễn viên Hàn Quốc. Năm nay, nền tảng xem phim trực tuyến này sẽ phát hành thêm nhiều bộ phim khác như Carter, Seoul vibe, Jung Yi… khiến khán giả không khỏi trông đợi và tò mò liệu Netflix có tiếp tục "khai quật" những tên tuổi sáng giá tiếp theo hay không.