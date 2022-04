Justin Lin rời khỏi ghế đạo diễn ‘Fast & Furious 10’ làm Universal ‘xoắn não’

Nhà làm phim 50 tuổi tuyên bố sẽ không làm đạo diễn series Fast & Furious nữa. “Nó giống như sự khởi đầu của một kết thúc hoành tráng. Với sự hỗ trợ của Universal, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn khi lùi lại vị trí đạo diễn của Fast & Furious 10, trong khi vẫn tiếp tục dự án với tư cách là nhà sản xuất”, Lin cho biết trong một thông báo đăng trên mạng xã hội.

Tin này tạo nên cú sốc lớn đối với người hâm mộ, những người đã coi Justin Lin là một trong những kiến ​​trúc sư chính của loạt bom tấn hành động nổi tiếng thế giới kể từ khi anh tham gia The Fast and Furious: Tokyo Drift năm 2006. Lin đã chỉ đạo một số phần được giới phê bình đánh giá cao, bao gồm Fast Five (2011), đưa các pha hành động nguy hiểm lên tầm cao mới, cùng sự trở lại F9: The Fast Saga (2021).

Tuy nhiên việc ra đi của Lin đặt Universal vào tình thế “xoắn não”, khó có thể tìm được người thay thế đúng lúc để đưa Fast & Furious 10 ra rạp ngày 19.5.2023 theo như kế hoạch. Đại diện của Universal không trả lời các yêu cầu bình luận vụ việc.

Thách thức lớn nhất mà quá trình sản xuất phải đối mặt là thời gian. Các nguồn tin tiết lộ với Variety rằng ê-kíp thứ hai sẽ tiếp tục quay ở Anh, trong khi ê-kíp chính bị tạm dừng đến khi thuê được đạo diễn mới. Cho đến lúc đó, quá trình sản xuất Fast & Furious 10 sẽ “đốt cháy” số tiền đáng kể của Universal.

Nhiều nguồn tin từ các hãng phim khác có kinh nghiệm trong việc thay thế đạo diễn giữa dòng ước tính rằng Universal tiêu tốn từ 600 ngàn đến 1 triệu USD một ngày. Phần lớn chi phí phụ thuộc vào việc sản xuất tại bối cảnh nào, mức độ hành động càng lớn, chi phí càng đắt. Vì vậy Lin đã quyết định rời ghế đạo diễn sớm hơn là chờ đến khi vào các cảnh quay mới báo nhằm tránh tình trạng chi phí vượt xa kế hoạch sản xuất.

Ngoài ra còn có vấn đề về các ngôi sao như Jason Momoa, Brie Larson, Charlize Theron. Cả ba đều dành thời gian, tập trung cho vai diễn trong Fast & Furious 10, do đó, sự chậm trễ có thể dẫn đến một số thay đổi và tốn kém để phù hợp với lịch quay bận rộn của họ.

Các nhà quan sát lưu ý rằng thông báo của Justin Lin được đưa ra trên các kênh truyền thông xã hội của series Fast & Furious, chứ không phải qua đại diện của Lin hoặc trên mạng xã hội cá nhân của anh.

Câu trả lời hợp lý nhất để thay thế Justin Lin sẽ là tìm một người nào đó quen thuộc với phong cách hành động của series bom tấn này. Vấn đề là, ngoài Lin, chỉ có 5 đạo diễn chỉ đạo các phần phim Fast & Furious: Rob Cohen (The Fast and the Furious - 2001), John Singleton (2 Fast 2 Furious - 2003), James Wan (Furious 7 - 2015), F.Gary Gray (The Fate of the Furious - 2017) và David Leitch (Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw - 2019).





Wan, Gray và Leitch đều là những lựa chọn khả thi - nếu họ không bận các dự án khác. Khoảng một giờ sau khi có tin Lin rời khỏi ghế đạo diễn, James Wan xuất hiện trên sân khấu sự kiện điện ảnh CinemaCon (Las Vegas) để chia sẻ bản xem trước Aquaman and the Lost Kingdomcủa hãng Warner Bros. hiện vẫn đang trong quá trình hậu kỳ, dự kiến ​​phát hành vào tháng 3.2023. Bộ phim có các hiệu ứng đặc biệt phức tạp, khiến Wan gần như không thể chuyển sự chú ý của mình sang nơi khác. Gray hiện đang quay phim Lyft của Netflix, với sự tham gia của Kevin Hart, còn Leitch thì bắt đầu sản xuất phim Fall Guy của Universal với ngôi sao Ryan Gosling đóng chính.

Trong khi đó, Rob Cohen không đạo diễn một bộ phim nào kể từ năm 2018 và từng vướng vào tranh cãi với nhiều cáo buộc tấn công tình dục. Tuy nhiên đại diện của Cohen đã phủ nhận những cáo buộc này.

Giám đốc hãng phim đối thủ suy đoán rằng Universal có thể tìm một đạo diễn hạng hai có tay nghề cao, đặc biệt là một người thành thạo các phim hành động kinh phí lớn, tham gia giám sát phần tiếp theo. Một nhà làm phim hạng A sẽ không sẵn sàng tham gia loạt phim nếu yêu cầu thay đổi kịch bản không được đáp ứng.

Ngoài ra, ai cũng biết rằng ngôi sao Vin Diesel, linh hồn của series Fast & Furious, là động lực để kéo khán giả đến rạp. Anh cũng là nhà sản xuất series phim và không ngại công khai bày tỏ sự bất bình của mình với những quyết định sáng tạo của người khác. Ngày 20.4, Diesel đã tuyên bố rằng bản thảo đầu tiên của kịch bản Fast & Furious 10 sẽ được Justin Lin viết với đồng biên kịch Dan Mazeau.

Có những cú va chạm “tốc độ” khác trên đường sản xuất Fast & Furious 10 bao gồm cả “mối thù” của Vin Diesel với Dwayne Johnson, người đã tham gia phần phim Fast Five, sau đó từ chối tham gia tiếp. Khi Diesel công khai mời Dwayne Johnson trở lại đóng Fast & Furious 10, Johnson cũng công khai nói... không.

“Tôi đã nói thẳng với Diesel rằng sẽ không quay lại Fast & Furious. Tôi chắc chắn điều đó. Tôi luôn ủng hộ dàn diễn viên và luôn muốn phim thành công nhưng sẽ không đóng tiếp”, Johnson trả lời phỏng vấn với CNN.

Vin Diesel cũng đã cố tuyển dụng Rita Moreno vào dàn diễn viên mới của phim với tư cách là người phụ nữ của Dom, nhưng lịch quay khiến người nữ diễn viên không thể xuất hiện.

Dù có tầm ảnh hưởng lớn nhưng khả năng Vin Diesel nhận được hợp đồng đạo diễn dường như không cao. Diesel từng chỉ đạo bộ phim ngắn Los Bandoleros (2009) dù trước đó anh đạo diễn bộ phim duy nhất Strays vào năm 1997. Universal gần như chắc chắn sẽ cần một bàn tay có kinh nghiệm hơn để tiếp quản một quá trình sản xuất khổng lồ đã và đang được tiến hành cho Fast & Furious 10.