Kanye West lộ ảnh vui vẻ bên sao nữ kém 13 tuổi

Trong loạt ảnh mới nhất được TMZ đăng tải, Kanye West xuất hiện vui vẻ bên cạnh người đẹp Julia Fox ở Miami vào tối 1.1 (giờ địa phương). Cả hai cùng tận hưởng bữa tối ấm cúng tại nhà hàng Carbone và trò chuyện thân thiết. Nam rapper mặc đồ đen giản dị trong khi nữ diễn viên 31 tuổi quyến rũ với áo corset và quần dài xanh bó sát.

Hình ảnh của bộ đôi làm dấy lên nghi vấn cả hai đang trong mối quan hệ đặc biệt, nhất là khi chủ nhân hit Famous đang độc thân. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận lại nhấn mạnh rằng buổi hẹn hò này không có gì đáng ngờ và nam ca sĩ 7X chỉ đơn giản đang cố gắng vui vẻ giữa lúc cuộc ly hôn của anh với Kim “siêu vòng ba” đang được tiến hành. Trước những lời bàn tán về mối quan hệ mới, cả Kanye West lẫn Julia Fox đều chưa đưa ra phản hồi.

Cuộc gặp gỡ với Julia Fox diễn ra không lâu sau khi Kanye West có động thái níu kéo Kim Kardashian nhưng bị cô từ chối. Tháng trước, Page Six đưa tin giọng ca All Falls Down đã không còn qua lại với nữ người mẫu trẻ Vinetria sau một thời gian ngắn hẹn hò. Hồi giữa năm nay, ông bố 4 con khiến truyền thông "dậy sóng" khi bị phát hiện đi chơi cùng người đẹp Irina Shayk song cặp đôi không thể tiến xa.





Nguồn tin thân cận tiết lộ với TMZ rằng tỉ phú làng rap Mỹ đang dần chấp nhận cuộc sống độc thân và có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều so với thời gian trước.

Hiện cuộc ly hôn giữa Kanye West với Kim Kardashian đang được xử lý, cả hai thống nhất cùng san sẻ nghĩa vụ chăm sóc 4 con chung đồng thời công khai ủng hộ các hoạt động của nhau. Tháng 12 vừa qua, sao nam 44 tuổi vừa chi 4,5 triệu USD để tậu một căn nhà cổ kính ngay đối diện biệt thự của vợ cũ ở khu Hidden Hills thuộc Los Angeles (Mỹ). Được biết rapper da màu mua bất động sản này vì nó gần với Kim và bọn trẻ, giúp anh có nhiều thời gian dành cho các con.

Trong khi Kanye West hòa mình vào những buổi hẹn với các cô gái xinh đẹp, Kim Kardashian lại đang hạnh phúc bên bạn trai Pete Davidson - cây hài nổi tiếng của show Saturday Night Live. Bất chấp khoảng cách địa lý, họ vẫn dành nhiều thời gian lãng mạn cho nhau. Nguồn tin của People tiết lộ sao nam 9X chính là những gì Kim cần sau ly hôn: một người khiến cô cười và luôn đem đến những khoảnh khắc vui vẻ.