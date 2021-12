‘Kẻ hủy diệt’ Arnold Schwarzenegger và vợ chính thức ly hôn sau 10 năm đệ đơn

Hồi 2011, Maria Shriver đã đệ đơn ly hôn với Arnold Schwarzenegger sau khi phát hiện ông có con riêng. Theo Us Weekly hôm 29.12, mãi đến nay cuộc hôn nhân của cặp đôi quyền lực này mới chính thức kết thúc về mặt pháp lý. Các tài liệu tòa án được đệ trình ngày 28.12 cho thấy tài tử phim Kẻ hủy diệt và vợ cũ đã dàn xếp xong những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, các điều khoản giải quyết ly hôn của bộ đôi nổi tiếng này không được công khai.

Maria Shriver sinh năm 1955 trong một gia đình có truyền thống chính trị, bà là một nhà báo quyền lực đồng thời là cháu gái của cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Người phụ nữ tài năng, xinh đẹp này kết hôn với huyền thoại màn ảnh Arnold Schwarzenegger vào năm 1986 và lần lượt đón 4 người con, trong đó có Katherine Schwarzenegger (vợ hiện tại của tài tử Chris Pratt). Maria Shriver sát cánh cùng chồng trong các hoạt động chính trị khi ông giữ chức thống đốc bang California hai nhiệm kỳ, từ năm 2003 đến 2011. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ sau 25 năm khi Arnold Schwarzenegger thừa nhận mình là người đàn ông không chung thủy.





Khoảng tháng 5.2011, dư luận xôn xao trước tin tức người hùng cơ bắp của Hollywood từng qua lại với Mildred Baena - quản gia cũ của gia đình, và có một con trai riêng tên Joseph Baena (sinh năm 1997). Thời điểm đó, nam diễn viên chia sẻ: “Tôi hiểu và xứng đáng với cảm giác phẫn nộ, thất vọng của bạn bè, gia đình mình. Tôi không có lời bào chữa nào và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tổn thương mà bản thân đã gây ra. Tôi xin lỗi Maria, các con và gia đình mình. Tôi thành thật xin lỗi”. Sao phim Jingle All the Way cũng xác nhận ông và bà xã đã ly thân sau vụ bê bối.

Về phần mình, Maria Shriver cho biết đó là khoảng thời gian đau đớn và tổn thương đồng thời nhấn mạnh bà quan tâm đến các con hơn cả. Nữ nhà báo mong dư luận tôn trọng quyền riêng tư của gia đình mình. Tháng 7 cùng năm, bà đệ đơn ly hôn Arnold Schwarzenegger. Dù không còn chung sống suốt 10 năm qua, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng góp mặt trong các sự kiện, buổi tụ họp gia đình và chia sẻ nghĩa vụ đối với con cái.