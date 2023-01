Kết quả Làn sóng xanh 2022: nhiều nghệ sĩ nhận cú đúp và lập hat-trick

Trong đó, Hoàng Thùy Linh và DTAP đã lập hat-trick tại lễ trao giải thưởng Làn sóng xanh lần thứ 25, với: Ca khúc của năm và Hòa âm phối khí (dành cho bài hát See tình), Album của năm - Link.

Trong đêm trao giải, 2 ca sĩ được xướng tên ở hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích nhất nhưng vì lý do riêng đã vắng mặt là Đen Vâu - Nguyên Thảo (với ca khúc Mang tiền về cho mẹ) và Miu Lê - Karick - Châu Đăng Khoa (với ca khúc Vì mẹ anh bắt chia tay).

2022 là một năm vô cùng sôi nổi của âm nhạc. Các dự án, sản phẩm, ca khúc… vừa nhiều về số lượng lẫn chất lượng. Đây là một năm nở rộ các tân binh trong làng nhạc, không ít trong số đó đã thu hút được một lượng fan đông đảo, giúp các gương mặt này lần đầu tiên chạm ngõ bảng xếp hạng Làn sóng xanh. Vì vậy, hạng mục Gương mặt mới xuất sắc là cuộc cạnh tranh vô cùng thú vị. Và người chiến thắng hạng mục này thuộc về tân binh Mono.

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt miệt mài hoạt động sau nhiều năm đã có được sự đột phá trong năm nay, nhận được thành quả ngọt ngào, như Miu Lê, Hà Nhi, Tăng Phúc, Thiều Bảo Trâm, Mai Tiến Dũng hay rapper HIEUTHUHAI. Vì vậy, hạng mục Ca sĩ đột phá có đến 6 đề cử thay vì 5 như các hạng mục khác. Và chiến thắng đã được trao cho ca sĩ Hà Nhi - giọng ca bước ra từ Vietnam Idol 2015.

Điểm thú vị trong Làn sóng xanh 2022 còn ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc. Chính Ban biên tập đã không ngờ ca khúc Về nghe mẹ ru với sự kết hợp của NSND Bạch Tuyết, ca sĩ Hoàng Dũng, 14 Casper và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền lại có một sự thành công lớn đến như vậy, bởi vốn dĩ sự kết hợp giữa cải lương và nhạc trẻ cũng đã có một số sản phẩm nhưng chưa lần nào tạo được hiệu ứng quá cao. Tác phẩm này cũng đánh dấu một kỷ lục, đó là NSND Bạch Tuyết là gương mặt lớn tuổi nhất lọt vào bảng xếp hạng Làn sóng xanh, cũng là gương mặt đầu tiên không thuộc lĩnh vực âm nhạc có được thành tích này. Và đó cũng chính sự kết hợp được bình chọn cao để dành giải Sự kết hợp xuất sắc.





Giải Thành tựu: Đan Trường - Cẩm Ly

Giải Biểu tượng: Mỹ Tâm

Top 10 ca khúc được yêu thích nhất: Wating for you (MONO), See tình (DTAP - Hoàng Thùy Linh), Chạy về khóc với anh (Nguyễn Phúc Thiện - Erik), Chim sâu (nhạc sĩ Nghiêm Vũ Hoàng Long - Chí Trung, thể hiện: RPT - MCK - Trung Trần), Bên trên tầng lầu (Tang Duy Tân), Vì mẹ anh bắt chia tay (Châu Đăng Khoa, Miu Lê - Karik), Mang tiền về cho mẹ (Đen Vâu - Nguyên Thảo), Có không giữ mất đừng tìm (Bùi Công Nam, Trúc Nhân), Hai mươi hai (Hứa Kim Tuyền, Amee), Ngày đầu tiên (Khắc Hưng, Đức Phúc).

Ca khúc của năm: See tình - DTAP và Hoàng Thùy Linh

Hoà âm phối khí : See tình - nhà sản xuất DTAP

Bài hát hiện tượng: Bên trên tầng lầu - Tăng Duy Tân

Ca khúc được yêu thích nhất trên radio: Ngày đầu tiên

MV của năm: Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân, đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư

Gương mặt mới xuất sắc: MONO

Ca sĩ đột phá: Hà Nhi

Sự kết hợp xuất sắc: Về nghe mẹ ru - NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper

Album của năm: LINK - Hoàng Thùy Linh