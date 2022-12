Khai gian hợp đồng chuyển nhượng để trốn thuế

Ngày 16.12, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết vừa ra cáo trạng truy tố bà Ngô Thị Điều (58 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định), Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển đầu tư xây dựng - du lịch An Phú Thịnh và ông Phan Thanh Phong (58 tuổi, ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên), Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt, cùng về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, ngày 6.6.2017, UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) khu số 01 nhà liên kế thuộc Khu dân cư phía bắc của khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa, người trúng đấu giá là bà Điều.

Nhận thấy giá trị chuyển nhượng QSDĐ trên thị trường cao hơn nhiều so với bảng giá đất của nhà nước quy định, dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã dựng lên bảng giá của 262 thửa đất rồi đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nhằm mục đích trốn thuế. Trong thời gian đầu sau khi trúng đấu giá, bà Điều không bán được thửa đất nào nên đã đưa cho ông Phong cùng một số cá nhân hành nghề môi giới bất động sản tự do bán giúp.





Từ tháng 7.2017 - 9.2020, bà Điều đã bán 262 thửa đất với tổng số tiền hơn 328 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai trên các hợp đồng chuyển nhượng hơn 160,6 tỉ đồng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước về thuế hơn 3,3 tỉ đồng và gần 880 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Trong quá trình điều tra, bà Điều đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 5,6 tỉ đồng, ông Phong tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 264,9 triệu đồng.