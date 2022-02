Khai trương 4 chi nhánh mới, Zema đang nỗ lực nâng cấp trải nghiệm cho phái đẹp

Với các tín đồ làm đẹp, Zema là một cái tên khá quen thuộc và chiếm được cảm tình của đông đảo khách hàng. Trải qua quãng thời gian 2 năm đình trệ vì dịch bệnh, mới đây Zema đã bất ngờ đăng tải lời xin lỗi trên fanpage chính thức.

Bất ngờ xin lỗi và thông điệp thú vị phía sau

Sau những đồn đoán ban đầu, đại diện Zema đã đưa ra lời giải thích kèm thông điệp ấn tượng. Là một thương hiệu có tuổi đời khá trẻ nhưng đã phát triển mạnh mẽ trong 3 năm trở lại đây, Zema ghi tên mình ở 5 tỉnh, thành lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hòa với 13 chi nhánh. Sự phát triển nóng của hệ thống cùng lúc cũng khiến khách hàng gặp trục trặc khi đến với Zema: phải chờ đợi lâu, phải đi xa mới có chi nhánh để làm nail, tóc và spa. Hiểu được những bất tiện của khách hàng, Zema đã chủ động đưa ra lời xin lỗi mà không chờ tới khi bị gọi tên.

Đi cùng với lời xin lỗi là thông điệp “xin lỗi nhan sắc” ấn tượng. Theo nội dung từ thư xin lỗi của Tổng Giám đốc Zema - Thái Phương Kiều, mỗi một lỗi sai dù là nhỏ nhất cũng ảnh hưởng đến thời gian, công việc của khách hàng và họ hoàn toàn xứng đáng nhận được lời xin lỗi chân thành nhất. Xin lỗi cũng là cách Zema tự nhắc nhở chính mình phải luôn hoàn thiện hơn, nỗ lực hơn để đem đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Bởi được đồng hành cùng nhan sắc phụ nữ Việt là điều đáng tự hào nhất, cũng là thử thách lớn nhất mà Zema luôn phải trau dồi, cải thiện.

Khai trương 4 chi nhánh mới - lời xin lỗi thiết thực nhất

Với Zema, lời xin lỗi hiệu quả nhất phải bắt đầu từ hành động kịp thời và thiết thực nhất. Do đó, để khắc phục vấn đề quá tải, thiếu không gian, Zema sẽ khai trương đồng loạt 4 chi nhánh mới tại TP.HCM vào ngày 24.2 tới đây. 4 chi nhánh mới cùng 13 chi nhánh hiện tại tạo nên “bản đồ” Zema trên khắp cả nước, tiến gần hơn đến mục tiêu “ai cũng có một Zema gần nhà”.

Nhờ tiềm lực mạnh với vốn đầu tư khủng, Zema chơi lớn khi chọn những vị trí đắc địa với mặt tiền “tấc đất tấc vàng”. Tại quận 1, Zema đặt chi nhánh tại 2 con đường nổi tiếng Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Hưng Đạo, tại quận 7 và Bình Thạnh, cơ sở mới tọa lạc ở Nguyễn Gia Trí và Huỳnh Tấn Phát. Không phải vất vả tìm đường hay khó có chỗ đậu xe, các chi nhánh mới đều đạt tiêu chí dễ tìm, lại sở hữu diện tích sử dụng từ 1.000m vuông trở lên, đảm bảo không gian chuẩn 5 sao sang trọng, rộng rãi. Đặc biệt, 4 chi nhánh đều sở hữu dàn máy móc tân tiến nhất với công nghệ từ Hoa Kỳ, nâng cấp trải nghiệm Nails - Hair - Spa lên một tầm cao mới.





Trong sự kiện khai trương đặc biệt này còn có sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng và hàng ngàn phần quà “tiền tươi thóc thật”.

Thông tin này được Zema bật mí trên fanpage, và sẽ có rất nhiều minigame, ưu đãi và hình thức đổi quà để chị em cứ đến chơi là ngợp quà mang về. Chưa hết, để khuyến khích chị em chăm sóc bản thân nhiều hơn, Zema đã mạnh tay đưa ra chương trình trợ giá 50 tỉ đồng.

“Lì xì” siêu to khổng lồ này được thiết kế dành cho các chị em không may có voucher hết hạn hoặc đang sử dụng các liệu trình làm đẹp từ cơ sở khác nhưng bị đóng cửa, hoặc đang làm dở liệu trình nhưng thấy không hiệu quả và muốn chuyển sang cơ sở khác. Cụ thể, từ 24 - 28.2, Zema sẽ miễn phí 1 trong 5 dịch vụ: tắm trắng mặt thủy tinh, phục hồi tóc collagen, laser than hoạt tính hút chì loại bỏ độc tố, laser trẻ hoá sáng mịn da mặt và giảm béo công nghệ ultrasound cho các khách hàng. Ngoài ra, Zema còn hỗ trợ tư vấn và thực hiện tiếp liệu trình còn dang dở tùy theo nhu cầu, đặc điểm riêng của mỗi khách. Đây là chương trình lì xì khủng nhất năm đồng thời cũng thể hiện lời xin lỗi rất có tâm từ hệ thống làm đẹp Zema tới quý khách hàng.