Với diện tích khu tự chọn hơn 2.000 m², Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tích hợp nhiều tiện ích công nghệ thông minh, dịch vụ mua sắm hiện đại và khu ẩm thực đa dạng, điểm bán mới mang đến trải nghiệm bán lẻ nâng cấp cho người tiêu dùng đô thị.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước Việt Nam; ông Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Về phía lãnh đạo TP.HCM có sự tham dự của ông Trương Minh Huy Vũ - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, cùng các đối tác và khách hàng của Saigon Co.op.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó chủ tịch UBND TP.HCM (thứ nhất, từ trái sang phải) tham dự lễ khai trương Co.opmart Pro Nguyễn Trãi cùng lãnh đạo Trung ương và TP.HCM các thời kỳ

Nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố các thời kỳ chúc mừng khai trương Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Co.opmart Pro - Mô hình khẳng định vị thế dẫn đầu của Saigon Co.op

Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới của Saigon Co.op trong chiến lược đổi mới mô hình bán lẻ, kết hợp nền tảng thương hiệu Việt với không gian mua sắm hiện đại, công nghệ thông minh và hệ sinh thái dịch vụ tích hợp. Tọa lạc tại khu phức hợp thương mại căn hộ Lancaster Legacy, số 230 Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi sở hữu khu vực tự chọn rộng hơn 2.000 m², kinh doanh đa dạng các ngành hàng phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu và tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh khu vực mua sắm, khu ẩm thực Foodcourt được bố trí phía trước khu tự chọn, quy tụ các thương hiệu ẩm thực thuộc Saigon Co.op cùng các nhãn hàng đối tác, góp phần hoàn thiện trải nghiệm mua sắm, ăn uống và thư giãn tại điểm đến.

Quầy thủy hải sản tươi ngon, phong phú chủng loại cho khách hàng lựa chọn Ảnh: Quang Định

Hàng hóa tươi ngon, hảo hạng, đa dạng với giá ưu đãi Ảnh: Quang Định

Được phát triển trên nền tảng thương hiệu Co.opmart, Co.opmart Pro định vị ở phân khúc giữa mô hình Co.opmart truyền thống và hệ thống siêu thị cao cấp Finelife. Mô hình kế thừa tinh thần phục vụ "Bạn của mọi nhà", đồng thời nâng cấp không gian, danh mục hàng hóa và tiện ích, hướng đến nhóm khách hàng đô thị có nhu cầu trải nghiệm mua sắm tiện nghi, hiện đại. Điểm nhấn nổi bật của điểm mua sắm này là việc ứng dụng thí điểm công nghệ vào nhiều công đoạn trong hành trình mua sắm. Khách hàng Bạch kim có thể trải nghiệm hệ thống xe đẩy thông minh tích hợp AI hỗ trợ nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị mua sắm theo thời gian thực.

Khách hàng trải nghiệm robot bán hàng và nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp Ảnh: Quang Định

Nhân viên siêu thị hướng dẫn khách hàng trải nghiệm máy tính tiền tự động

Cùng với đó, quầy tự thanh toán mang đến thêm lựa chọn giao dịch chủ động; robot sampling hỗ trợ giới thiệu và dùng thử sản phẩm; trạm cân đo sức khỏe ứng dụng AI bổ sung tiện ích chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Dịch vụ mua sắm trực tuyến Click&Collect cũng được tích hợp, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn hình thức đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại điểm bán…

Về phía đối tác, bà Dương Thanh Thủy, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Thủy, bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng Saigon Co.op trong sự kiện khai trương Co.opmart Pro tại 230 Nguyễn Trãi. Bà đặt kỳ vọng, sự kiện này không chỉ đánh dấu sự hiện diện của một mô hình bán lẻ hiện đại tại dự án Lancaster, mà còn mở ra khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ hợp tác bền chặt, lâu dài giữa hai doanh nghiệp trong các dự án tiếp theo. Với phương châm doanh nghiệp Việt đồng hành, hỗ trợ và cùng phát triển, sự hợp tác giữa Trung Thủy và Saigon Co.op được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu Việt.

Các đại biểu và khách mời tham dự lễ khai trương Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Chào đón sự kiện khai trương, Saigon Co.op tổ chức Co.opFest, diễn ra liên tục từ ngày 6 đến 8.11 tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi. Đây là chuỗi hoạt động trải nghiệm quy mô lớn với sự đồng hành của hàng chục nhãn hàng, mang đến không khí lễ hội trẻ trung, sôi động kết hợp mua sắm, giải trí và khám phá sản phẩm. Trong khuôn khổ Co.opFest, khách hàng có cơ hội tham gia nhiều hoạt động tương tác như check-in nhận kem miễn phí, trải nghiệm máy gắp snack khổng lồ và khám phá các khu vực giới thiệu sản phẩm đến từ những thương hiệu như Heineken, Unilever, Coca-Cola, Nestlé cùng nhiều nhãn hàng đối tác.

Song hành cùng chuỗi hoạt động Co.opFest, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong dịp khai trương và tháng đầu tiên đi vào hoạt động. Đáng chú ý là chương trình tặng quà theo hóa đơn trong ba ngày đầu khai trương và chương trình rút thăm may mắn kéo dài đến ngày 5.12.2026.

Không khí mua sắm tưng bừng, rộn ràng trong ngày đầu tiên khai trương Co.opmart Pro Nguyễn Trãi. Ảnh: Quang Định

Đặc biệt, chương trình rút thăm may mắn "Mua sắm thả ga - Trúng quà thật đã", mở ra cơ hội sở hữu nhiều sản phẩm công nghệ và gia dụng giá trị. Theo thể lệ, khách hàng mua sắm tại khu tự chọn với hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên sẽ nhận một vé may mắn; cứ mỗi 800.000 đồng giá trị mua sắm, khách hàng được nhận hai vé.

Cơ cấu giải thưởng gồm: