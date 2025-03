Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những thành tựu của ngành Công nghệ thông tin len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống: kinh doanh trực tuyến, làm việc và học tập online qua các nền tảng Google Meet, Zoom... sử dụng ví điện tử và thẻ tín dụng thay cho tiền mặt, ứng dụng gọi xe công nghệ Grab... Công nghệ thông tin đang tiếp tục phát triển những nhánh mới như Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo... và dự báo trong tương lai sẽ còn có những bước tiến vượt bậc.

Thế giới của Công nghệ thông tin là vô cùng đa dạng, và cơ hội nghề nghiệp không chỉ là "ngồi gõ code" hay "lắp máy tính, cài Win dạo". Bạn yêu thích phát triển các website, các ứng dụng trên máy tính và điện thoại di động? Chọn làm lập trình viên. Ai là người chạy thử và tìm lỗi của các phần mềm trong quá trình vận hành? Đó là công việc của Tester. Muốn đảm nhận vai trò ngăn ngừa các cuộc tấn công mạng, đề xuất các giải pháp bảo mật thông tin và an ninh mạng? Kỹ sư an ninh mạng là công việc dành cho bạn. Và còn nhiều hơn thế nữa.

Trước khi chạm đến những triển vọng hấp dẫn này, như mọi ngành học khác, bạn phải có nền tảng đầu tiên là kiến thức chuyên môn. Cùng với tinh thần nỗ lực của mỗi cá nhân, môi trường đào tạo là yếu tố bổ trợ cần thiết. Như tại HUTECH, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin được xây dựng toàn diện gồm các học phần đại cương như Toán rời rạc, Cơ sở lập trình, Nhập môn cơ sở dữ liệu, Nhập môn hệ điều hành đến các học phần chuyên ngành như Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm, Phân tích dữ liệu trên điện toán đám mây, Quản trị mạng, Trí tuệ nhân tạo cho Internet vạn vật, An toàn hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình, Công nghệ ứng dụng robot, Điện toán đám mây...

Học tập là hành trình chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai. Không chỉ trang bị hệ thống lý thuyết bài bản, sinh viên Công nghệ thông tin được tăng cường thời gian thực hành tại trường, với sự hướng dẫn của thầy cô giảng viên triển khai các đồ án thực tế, kết hợp trải nghiệm tại môi trường doanh nghiệp.

Một điểm mạnh trong mô hình đào tạo ứng dụng của HUTECH đó là đa dạng các cuộc thi học thuật, mà Công nghệ thông tin chính là một trong những ngành sở hữu loạt sân chơi bổ ích.

Không giới hạn ở một kỹ năng duy nhất nào, các cuộc thi này cho phép sinh viên thỏa sức thể hiện năng lực chuyên môn trong nhiều chuyên ngành, biến giảng đường thành những đấu trường lập trình kịch tính.

Một đấu trường đình đám gây tiếng vang không chỉ trong mà ngoài trường phải kể đến IT Got Talent. Với những nội dung như An toàn thông tin; Ứng dụng Website; AI, Blockchain và Game; Mạng máy tính và IoT; Học máy và ứng dụng;... mô phỏng thực tế thị trường công nghệ hiện nay, đòi hỏi sinh viên ứng dụng công nghệ vào thực hiện các dự án giải quyết vấn đề thực tiễn. Đây là dịp để các kỹ sư tương lai học hỏi cách làm việc, rèn luyện khả năng chịu áp lực trong môi trường thực tế một cách hoàn chỉnh và chuyên nghiệp.

Ngoài IT Got Talent, những tín đồ mê thiết kế - vận hành website có thể thử sức ở "My First Website"; yêu thích lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu - đã có "AI Challenge"; muốn trau dồi kỹ năng lập trình - "HUTECH Code War" là điểm hẹn lý tưởng;... Tiếp lửa cho sinh viên tại các đấu trường học thuật còn có các nhà quản lý cấp cao, chuyên gia đến từ những tổ chức, doanh nghiệp uy tín như Hội Tin học TP.HCM (HCA), HDBank, Công ty TNHH Đồng hành Việt Japan, Tập đoàn Công nghệ TMA, Công ty Cổ phần Zien Solutions Việt Nam,... mở ra những cơ hội thực tập, học bổng, việc làm hấp dẫn, để các bạn thêm động lực phấn đấu.

Ngành Công nghệ thông tin là lĩnh vực giàu triển vọng, nhưng đồng thời cũng nhiều áp lực bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự thay đổi liên tục của nhu cầu thị trường. Lựa chọn theo đuổi ngành học này, đòi hỏi các bạn trẻ phải thường xuyên học hỏi, làm chủ các xu hướng công nghệ mới để duy trì công việc và thăng tiến.

Điều này đặt ra một thực tế rằng nếu chỉ có những kiến thức ở trường lớp thì chưa đủ. Với sinh viên Công nghệ thông tin tại HUTECH, các bạn còn học hỏi từ những chuyên gia đầu ngành - vừa truyền đạt kinh nghiệm, vừa khơi gợi cảm hứng.

Chẳng hạn, tại Hội thảo "Học tập và giải quyết vấn đề bằng kỹ thuật Prompt Engineering", sinh viên được lắng nghe về những ứng dụng phổ biến của trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống; công thức PREPARE - một khung hướng dẫn viết Prompt AI hiệu quả, tạo ra các câu lệnh chất lượng để đem tới những kết quả tốt nhất.

Trong khi đó, Hội thảo "Định hướng nghề IT - Tư vấn chuyên ngành CNTT" giúp sinh viên hình dung cụ thể hơn về từng chuyên ngành Máy học & Ứng dụng, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, An ninh mạng, Hệ thống thông tin ứng dụng... - yêu cầu đặc thù, tính chất của công việc, những kỹ năng quan trọng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm, cơ hội việc làm thực tế, tiềm năng phát triển và cả những thách thức của ngành nghề. Việc được định hướng phát triển dài hạn là lợi thế rất lớn để các bạn tối ưu hóa lộ trình sự nghiệp, chủ động thích nghi với sự biến đổi của công nghệ và nâng cao khả năng tiếp cận với các vị trí công việc cấp cao.