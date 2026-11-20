Sức sống của văn hóa không chỉ nằm ở việc gìn giữ những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, mà còn ở khả năng tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại. Một món ăn địa phương, một nếp sinh hoạt hay câu chuyện về con người ở mỗi vùng đất có thể trở thành nguồn cảm hứng để công chúng khám phá, trải nghiệm và thêm trân trọng bản sắc Việt Nam.

Đó cũng là tinh thần được thể hiện qua Quán Nhà Haha - chương trình tiếp nối hành trình Gia Đình Haha, đưa các nghệ sĩ đến gần hơn với đời sống bản địa qua những trải nghiệm về ẩm thực, con người và văn hóa vùng miền. Bằng hình thức giải trí gần gũi, chương trình mang những nét đẹp quen thuộc ở mỗi địa phương đến đông đảo khán giả.

Đáng chú ý, sức lan tỏa của chương trình còn được nối dài từ sự hưởng ứng của cộng đồng người hâm mộ. Một hình ảnh thú vị, một câu chuyện hài hước được chia sẻ trên mạng xã hội có thể mở thêm cuộc trò chuyện về món ăn, con người hay vùng đất xuất hiện trên màn hình. Khi tìm thấy sự đồng cảm, khán giả cũng có thể trở thành người kể tiếp những câu chuyện ấy.

Lựa chọn tham gia với vai trò Nhà đồng đầu tư ngay từ giai đoạn khởi đầu, Vietcombank mong muốn đưa thương hiệu đến gần hơn với công chúng thông qua một chương trình tôn vinh văn hóa Việt bằng cách thể hiện trẻ trung, hiện đại.

Tại họp báo ra mắt chương trình, bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank chia sẻ: "Tình yêu dành cho đất nước và mong muốn đưa chúng ta đến với những vùng miền tươi đẹp, đầy tự hào của Việt Nam chính là lý do Vietcombank quyết định tham gia với vai trò nhà đồng đầu tư Quán Nhà Haha".

Nghiên cứu khách hàng ngân hàng năm 2025 của Accenture xác định niềm tin, cá nhân hóa, dịch vụ khách hàng và lợi ích cạnh tranh là những yếu tố quan trọng thúc đẩy khách hàng sẵn sàng giới thiệu ngân hàng cho người khác. Sự gắn bó vì thế cần được nuôi dưỡng bằng cả sự an tâm lẫn cảm nhận được lắng nghe, trân trọng trong từng tương tác.

Với Vietcombank, hành trình phát triển gắn với việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính chất lượng và liên tục đổi mới để "tốt hơn mỗi ngày". Trên nền tảng uy tín được xây dựng qua 63 năm, ngân hàng tìm thêm những cách đồng hành phù hợp với nhịp sống hôm nay.

Quán Nhà Haha mở ra một không gian như thế. Từ những điểm giao dịch và hoạt động thanh toán thường nhật, Vietcombank mở rộng sự hiện diện sang văn hóa và giải trí - những lĩnh vực có khả năng tạo ra sự đồng cảm, khơi gợi cảm xúc và hình thành cộng đồng cùng chia sẻ sở thích.

Đối với khách hàng trẻ - nhóm chiếm gần 50% khách hàng Vietcombank, sự gắn bó với thương hiệu được nuôi dưỡng qua sản phẩm phù hợp, hoạt động ý nghĩa và cơ hội kết nối với cộng đồng cùng sở thích. Sự thấu hiểu vì thế cần được thể hiện bằng cách phục vụ và những trải nghiệm thiết thực.

Kết nối tài chính với văn hóa, từ góc nhìn đó, không đơn thuần là một hoạt động truyền thông, mà còn là cách Vietcombank mở rộng vai trò đồng hành: phục vụ nhu cầu giao dịch và góp mặt trong những điều khách hàng yêu thích mỗi ngày.

Một trong những điểm nhấn của hành trình này là bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Haha Collection, được nhà băng ra mắt tại họp báo Quán Nhà Haha ngày 6.10.2026.

Bộ sưu tập gồm 17 thiết kế, trong đó có 15 thiết kế lấy cảm hứng từ dàn nghệ sĩ và 2 thiết kế mang dấu ấn riêng của chương trình. Với màu sắc trẻ trung cùng hình tượng chibi lấy cảm hứng từ năm nghệ sĩ, các thiết kế mang đến lựa chọn mới để khách hàng thể hiện sở thích cá nhân. Tinh thần ấy còn được truyền tải qua hình tượng Vietcombro với thông điệp: "Có Vietcombro: Khỏi lo chi, chỉ lo chill!".

Như cách mỗi thực khách có một khẩu vị riêng khi đến quán ăn, khách hàng cũng có thể chọn thiết kế thẻ phù hợp với cảm xúc và gu thẩm mỹ của mình - một liên tưởng được bà Đoàn Hồng Nhung chia sẻ tại họp báo. Chiếc thẻ thanh toán nhờ đó có thêm dấu ấn cá nhân, gắn tiện ích tài chính với phong cách sống và mang đến trải nghiệm mới trên nền tảng chất lượng dịch vụ của Vietcombank.

Sự hợp tác giữa Vietcombank và Quán Nhà Haha tiếp tục được nối dài qua các hoạt động dành cho khách hàng. Sau những cơ hội giao lưu với dàn nghệ sĩ và tham gia tuyển chọn "Đại sứ mỹ vị" từ tháng 5.2026, Vietcombank tiếp tục triển khai ba chương trình khuyến mại trên toàn quốc từ ngày 8.10 đến 13.11.2026, mang đến cơ hội nhận những tấm vé Fan Meeting đầu tiên của Quán Nhà Haha với những suất Soundcheck độc quyền. Sự kiện dự kiến tổ chức tại Hưng Yên.

Thông qua các hoạt động này, sản phẩm và dịch vụ tài chính được kết nối với cơ hội giao lưu, trải nghiệm và chia sẻ sở thích cùng cộng đồng. Thông tin chi tiết về điều kiện tham gia, cơ cấu giải thưởng và thể lệ được cập nhật tại landing page chính thức của chương trình.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới trải nghiệm khách hàng và khẳng định vai trò của một ngân hàng hiện đại, bền vững là những trọng tâm trong chiến lược phát triển đến năm 2030 của Vietcombank.

Quán Nhà Haha mở thêm một hướng tiếp cận mới để Vietcombank kết nối nguồn lực tài chính với sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam. Những câu chuyện về con người, ẩm thực và bản sắc địa phương có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng; thương hiệu có thêm cách đồng hành cùng khách hàng qua những trải nghiệm gần gũi, giàu cảm xúc.

Bà Đoàn Hồng Nhung chia sẻ: "Đồng hành cùng Yeah1 từ những ngày đầu tiên, chúng tôi tin tưởng rằng chương trình không chỉ giới thiệu về nét sống văn hóa và ẩm thực vùng miền tuyệt đẹp của Việt Nam, mà còn thể hiện nỗ lực của Vietcombank trong việc góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa".

Xa hơn một chương trình giải trí hay bộ sưu tập thẻ, hợp tác này cho thấy cơ hội để hoạt động kinh doanh cùng góp sức cho hoạt động văn hóa.

Với Vietcombank, phát triển thương hiệu luôn gắn với hành trình bồi đắp uy tín, nâng cao chất lượng dịch vụ và gìn giữ sự tin tưởng của khách hàng. Trẻ hóa thương hiệu được thể hiện từ việc tiếp tục lắng nghe, hiểu thêm điều khách hàng yêu thích và đưa sự thấu hiểu ấy vào sản phẩm, trải nghiệm. Cùng Quán Nhà Haha, ngân hàng có truyền thống lâu đời với hơn 63 năm phụng sự công chúng và cộng đồng doanh nghiệp đang mở thêm những cuộc gặp gần gũi với cộng đồng, với người trẻ, từ chính những câu chuyện văn hóa Việt.





Nguồn: Vietcombank







