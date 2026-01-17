Một trong những điểm làm nên sức nặng của chuỗi đồ án tốt nghiệp là sự đa dạng về concept và cách vận hành, phản ánh rõ tư duy nghề nghiệp và cá tính của từng nhóm sinh viên. Mỗi mô hình nhà hàng là một lựa chọn có chủ đích, gắn với bối cảnh thị trường và mục tiêu trải nghiệm khác nhau.

Sushi Yuki No Ai mang tinh thần Nhật Bản tinh tế, ấm áp, chú trọng trải nghiệm khách hàng và nhanh chóng kín lịch đặt tiệc ngay ngày đầu vận hành. Ở sắc thái khác, December Harmony gợi mở không khí Giáng sinh châu Âu với set menu Âu được tính toán kỹ lưỡng từ món ăn đến nhịp độ phục vụ, dẫn dắt cảm xúc thực khách như một hành trình trọn vẹn.

Chọn hướng đi khó hơn, Pura Dining theo đuổi mô hình chay fine dining, kể câu chuyện nông sản Việt, tính bền vững và nghệ thuật phục vụ cao cấp. Trong khi đó, Buffet lẩu 99K đặt sinh viên vào bài toán kinh doanh đại chúng với mức giá hợp lý, không gian mang sắc Tết miền Nam và quy trình vận hành linh hoạt, buộc người học đối diện trực tiếp thách thức về chi phí, nhân sự và dòng khách đông,…

Đằng sau mỗi concept là những trải nghiệm nghề nghiệp rất thật, nơi niềm vui, áp lực và cả sự tự hào của người làm nghề hiện diện.

Để mang đến những nhà hàng hoàn chỉnh, chất lượng, sinh viên ngành Quản trị nhà hàng trải qua hành trình kéo dài gần ba tháng, tự tay xây dựng và vận hành trọn vẹn một mô hình nhà hàng như ngoài đời thực.

Ngay từ giai đoạn khởi động, sinh viên làm việc cùng giảng viên hướng dẫn để xác định concept, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và lựa chọn phân khúc khách hàng phù hợp. Từ đó, các nhóm xây dựng thực đơn, lập kế hoạch kinh doanh, dự trù ngân sách và tổ chức bộ máy vận hành bài bản với các bộ phận quản lý, marketing - truyền thông, bếp, bar, phục vụ và hậu cần.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, sinh viên liên tục thử món, điều chỉnh thực đơn, huấn luyện quy trình phục vụ, triển khai truyền thông, liên hệ nhà cung cấp nguyên liệu, kiểm soát chi phí và xử lý những tình huống phát sinh không báo trước. Từ khâu hoạch định đến triển khai, mọi công đoạn đều do sinh viên trực tiếp đảm nhiệm.

Đến ngày vận hành chính thức, giảng đường được "biến hình" thành một không gian ẩm thực chuyên nghiệp. Sinh viên trực tiếp đón khách, nhận order, phục vụ, thanh toán, kiểm soát kho và chịu trách nhiệm cho toàn bộ trải nghiệm của thực khách như đang kinh doanh thật sự, không có "kịch bản an toàn" để quay lại nếu xảy ra sai sót.

Trước khi bước vào đồ án tốt nghiệp hoành tráng, sinh viên ngành Quản trị nhà hàng tại HUTECH đã trải qua một hành trình học tập giàu trải nghiệm từ năm nhất.

Ngay tại trường, sinh viên được rèn luyện tay nghề trong hệ thống phòng thực hành khép kín gồm bếp nóng, bếp bánh, nhà hàng thực hành và quầy bar đạt chuẩn, mô phỏng sát môi trường làm việc thực tế của ngành F&B. Tại đây, từng quy trình bếp, thao tác phục vụ và cách phối hợp giữa các bộ phận được thực hành liên tục, giúp sinh viên hình thành tư duy làm nghề bài bản ngay từ những năm đầu.

Song song đó, sinh viên thường xuyên cọ xát nghề nghiệp qua các workshop cùng đầu bếp, chuyên gia đầu ngành và sân chơi học thuật như HUTECH Young Chefs, Taste of Chicken. Từ đó, người học vừa nâng cao kỹ thuật chế biến, vừa rèn khả năng xử lý nguyên liệu, trình bày ý tưởng và làm việc dưới áp lực, đồng thời tiếp nhận góp ý trực tiếp từ chuyên gia để hoàn thiện tư duy và bản lĩnh làm nghề ngay từ giảng đường.

Học kỳ doanh nghiệp là học phần bắt buộc, đồng thời là dấu mốc quan trọng giúp sinh viên học tập trực tiếp trong môi trường doanh nghiệp F&B chuyên nghiệp. Sinh viên làm việc như nhân sự thực thụ ở các bộ phận nghiệp vụ cốt lõi, được hướng dẫn bởi quản lý giàu kinh nghiệm, hưởng phụ cấp và quyền lợi theo quy định. Kết thúc học kỳ, các bạn nhận giấy chứng nhận hoàn thành - minh chứng rõ ràng cho năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, tạo lợi thế khi xây dựng CV và tham gia tuyển dụng.

