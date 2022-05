Khi nhà thầu thất hứa

Mùa hè năm nay, chỉ vài trận mưa, tuyến đường ĐH02 ở H.Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bị biến dạng do ổ gà, ổ voi mọc lên đầy đường. Nhìn cảnh đó, bà con sống hai bên đường lại thở dài, ngao ngán, vì không biết bao giờ đường này mới được làm lại. Nguyên do là bởi “ông nhà thầu Trung Quốc” mượn đường để phục vụ thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sau khi cày nát bét con đường thì không chịu sửa lại, dù cao tốc này đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, thu phí từ 4 năm nay.

Một lãnh đạo H.Bình Sơn chia sẻ rằng qua nhiều đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đều nghe dân bức xúc phản ánh về tình trạng trên. Đi khảo sát, thì thấy dân nói chẳng sai. Vậy là huyện gửi công văn đề nghị tỉnh Quảng Ngãi; Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc VN (VEC, chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) và gửi công văn đòi nợ Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc - dự án gói thầu A3).

Đòi không được nợ, H.Bình Sơn đã phải chi tiền “gánh” cho ông nhà thầu mượn đường kia để sửa đường cho dân đi. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã chi hơn 15,6 tỉ đồng làm mới gần 4 km đường hư hỏng quá nặng để dân đi lại. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn vài đoạn chưa sửa được, nền đường tan nát, ai nhìn cũng ngán ngẩm.

Theo H.Bình Sơn, để thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn huyện này, Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô khi thi công gói thầu A3, đã mượn 4 tuyến đường huyện là ĐH01 (TT.Châu Ổ - xã Bình Minh); ĐH02 (xã Bình Trung - xã Bình An); ĐH05 (xã Bình Nguyên - xã Bình Khương), ĐH06 (xã Bình Chánh đi xã Bình An) và 3 tuyến đường do xã quản lý. Nhưng sau khi thi công cao tốc xong, công ty này đã không làm lại các con đường như từng hứa.

Việc nhà thầu thất hứa với chính quyền, rồi chính quyền hứa với dân không đúng mốc thời gian và cuối cùng, vẫn chưa trả lại đường cho dân đi như một cái vòng luẩn quẩn, gây bức xúc trong dân. Qua câu chuyện này, rất cần có những biện pháp, như buộc ký quỹ, thậm chí chế tài, để đảm bảo quyền lợi và tài sản của dân.