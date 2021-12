Khi Nhật Bản tăng ngân sách quân sự

Như thế, đây là năm thứ 10 liên tục mà chính phủ Nhật tăng ngân sách quốc phòng. Điều này bắt nguồn từ thực tế môi trường an ninh khu vực ngày càng có nhiều thách thức, trong đó có 3 yếu tố chính tác động đến Tokyo.

Thứ nhất, chương trình tên lửa và hạt nhân mà CHDCND Triều Tiên theo đuổi tiếp tục nhắm đến các căn cứ của Mỹ và các thành phố của Nhật Bản để răn đe Mỹ.

Thứ hai, các hành động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông đe dọa đến quyền lợi của Nhật Bản vì đó là các vùng biển nằm trên tuyến hàng hải quan trọng. Song song các hành vi này, Bắc Kinh còn liên tục gây áp lực quân sự ở eo biển Đài Loan. Thách thức an ninh ở eo biển Đài Loan cùng với biển Hoa Đông và Biển Đông, xuất phát từ quan điểm theo đuổi chủ nghĩa xét lại của Bắc Kinh, chính là các mối đe dọa an ninh đối với Tokyo.





Thứ ba, Tokyo nhận thức rằng cần gánh vác gánh nặng an ninh lớn hơn để bổ sung, hợp tác với các đồng minh của Nhật là Washington. Có như thế, Nhật Bản thể hiện được vai trò lớn hơn.

Tuy nhiên, mức tăng ngân sách quốc phòng của Nhật không hề là động thái gây quan ngại, vì chỉ mới tương ứng tỷ lệ 1,1% so với GDP nước này. Bởi nếu so với 2 quốc gia lân cận thì Hàn Quốc và Trung Quốc có tỷ lệ ngân sách quốc phòng so với GDP lần lượt là 4,5% và hơn 5%.