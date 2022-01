Khiến ai cũng ngước nhìn với những cách phối đồ đẹp “ngất ngây” cùng giày cao gót

Tất cả chúng ta đều phải công nhận rằng giày cao gót có khả năng kéo chân dài miên man và “hack” dáng “thần sầu”. Trong tủ đồ của mọi cô gái không thể vắng mặt món phụ kiện này. Nếu biết cách phối đồ thật khéo léo và hợp mốt thì giày cao gót sẽ dễ dàng giúp bạn nổi bật và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Giày cao gót với kiểu dáng calf boots cao trên mắt cá chân thời gian gần đây được nhiều ngôi sao và fashionista trên thế giới ưa chuộng. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn kết hợp chúng với một set đồ dệt kim màu tím mơ mộng cùng túi màu beige trung tính.

Ai nói rằng đi giày cao gót là không thể dạo công viên? Kết hợp áo tank top và khoác ngoài chiếc cardigan kẻ ô vuông, quần shorts biker thời thượng với điểm nhấn là giày cao gót đệm đế platform. Vậy là bạn đã có được sự cân bằng hoàn hảo giữa thời trang và sự năng động.

Một vẻ đẹp cổ điển mà bạn có thể bắt gặp bất cứ lúc nào trên các bộ phim truyền hình thập niên 80. Kết hợp áo sơ mi tay phồng màu trắng với một chiếc váy in họa tiết và giày cao gót, vẻ ngoài này sẽ tồn tại lâu dài trong bất kỳ xu hướng nào.

Giày cao gót có thể xuất hiện với nhiều kiểu dáng, chẳng hạn như một đôi boots gót mảnh. Nếu bạn kết hợp áo bèo nhún với chân váy midi xếp ly có cùng tone màu nâu thì thời trang công sở của bạn sẽ đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới.





Lý do mà bạn nên lựa chọn outfit này là bạn sẽ có vẻ ngoài đầy bụi bặm, cá tính. Giày cao gót đế xuồng có thể làm cho bất kỳ món đồ cơ bản nào trong tủ quần áo như: Áo khoác denim, áo phông trắng trở nên đặc biệt hơn.

Nếu biết cách “chơi đùa” với màu sắc, bạn sẽ là kẻ “thống trị” thời trang đó là khi diện những gam màu sặc sỡ nhưng bạn vẫn thật thời thượng.

Vóc dáng và thân hình sẽ đẹp lên vài phần nhờ có được sự trợ giúp đắc lực từ những đôi giày cao gót. Vì vậy việc phối đồ và lựa chọn mặc gì đẹp với giày cao gót là một trong những quy tắc quan trọng nếu bạn muốn hình ảnh của mình trở nên thật nổi bật và ấn tượng.



Theo: Who What Were, Instagram NV