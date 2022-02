Khó thở suốt nhiều năm, bệnh nhân đi kiểm tra mới biết răng mọc trong mũi

Ca bệnh kỳ lạ này được đăng trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine (NEJM). Bệnh nhân là một người đàn ông 38 tuổi ở Mỹ.

Anh cảm thấy luôn khó thở ở lỗ mũi bên phải và đến Bệnh viện Mount Sinai tại thành New York (Mỹ) để khám. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán ông bị lệch vách ngăn mũi. Đây là tình trạng mà vách ngăn mỏng giữa mũi bị lệch sang một bên.

Nguyên nhân gây lệch vách ngăn mũi thường là do chấn thương. Tuy nhiên, người đàn ông lại chưa từng bị chấn thương nặng vùng mặt.

Sau khi thực hiện nội soi, bác sĩ phát hiện một thứ gì đó màu trắng trong mũi bệnh nhân. Kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện đó thật ra là một chiếc răng. Tình trạng này gọi là răng mọc ngoài cung hàm. Răng mọc ngoài cung hàm là cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt là khi nó xuất hiện trong mũi.





“Chụp cắt lớp vi tính các xoang mũi thì thấy một vật thể rõ nét, được xác định là một chiếc răng mọc trong khoang mũi. Chính chiếc răng này là nguyên nhân gây ra các triệu chứng nghẹt mũi và thủng vách ngăn mũi”, bài báo cho biết.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi qua đường mũi để lấy chiếc răng ra ngoài. Chiều dài của chiếc răng là 14 mm. Bệnh nhân không có biến chứng sau phẫu thuật.

Khi tái khám vào 3 tháng sau, người đàn ông đã hoàn toàn không còn triệu chứng khó thở. Các vết thương trong mũi đã lành hẳn và không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Răng mọc ngoài cung hàm là tình trạng rất hiếm gặp, tỷ lệ xảy ra chỉ là 0,1% trong tổng dân số. Răng có thể mọc ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Nếu phát hiện tình trạng này, người mắc cần đến kiểm tra bác sĩ ngay, theo Medical Xpress.