Khởi công công trình nối dài tình yêu Tổ quốc

Trong cái nắng của những ngày đầu hè, bên dòng kênh Ranh Mỹ Phú Đông (thuộc 2 xã An Bình và Mỹ Phú Đông, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang), nhìn những nụ cười hạnh phúc của người dân nơi đây ai cũng mát lòng. Từ hôm nay, công trình cầu An Yên 1 sẽ nối liền những bờ vui, cũng là nối dài thêm tình yêu biển đảo, yêu Tổ quốc của những thành viên trong Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương lần 9 năm 2017.

Trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt kỷ niệm 5 năm Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương lần thứ 9 năm 2017, sáng ngày 5.6, Ban Liên lạc Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương lần thứ 9 năm 2017 phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang và các cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu An Yên 1. Kinh phí xây dựng là sự chung tay của Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam (T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), Ban Liên lạc Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương lần thứ 9 năm 2017, Câu lạc bộ Chuyến xe yêu thương và các nhà hảo tâm. Cây cầu sẽ được xây dựng kiên cố, có chiều rộng 4,5m và dài hơn 20m. Khi hoàn thành, cầu sẽ nối liền 2 xã An Bình và Mỹ Phú Đông, giúp việc lưu thông của người dân được thuận tiện và an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, anh Lê Duy Hưng Thịnh, đại diện Ban Liên lạc Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương lần thứ 9 năm 2017, cho biết tất cả các thành viên của hành trình rất phấn khởi trong không khí chuẩn bị khởi công công trình kết nối những bờ vui, cũng là kết nối tình cảm giữa các thành viên của hành trình để nối dài thêm tình yêu Tổ quốc.

Anh Thịnh chia sẻ: “Tất cả các thành viên của hành trình luôn mang trong mình một tình yêu được xuất phát từ tình yêu biển đảo, yêu Tổ quốc. Ngày hôm nay, sự xuất hiện và đóng góp của các thành viên ở đây mang thêm một ý nghĩa nữa là sau chuyến hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương lần thứ 9 năm 2017 do T.Ư Đoàn tổ chức, thì tình yêu Tổ quốc được nối dài hơn nữa”.





Anh Thịnh cho biết trong những hoạt động khi trở về với đất liền sau chuyến hành trình, các thành viên cũng mong muốn có những đóng góp để xây dựng các công trình hỗ trợ an sinh xã hội với các địa phương còn khó khăn trên cả nước. Tuy đây mới chỉ là những công trình đầu tiên, nhưng hy vọng sẽ còn được chắp cánh, duy trì và có thêm được nhiều công trình trong thời gian sắp tới.

“Sự đóng góp tuy còn nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ góp phần cùng với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ sớm hoàn thành công trình để hỗ trợ người dân thuận tiện hơn trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt, từ những công trình như thế này sẽ hỗ trợ thêm điều kiện để phát triển hơn nữa cho 2 xã An Bình và Mỹ Phú Đông”, anh Thịnh bày tỏ.

Tiếp nhận tình cảm của các đơn vị tài trợ, ông Đỗ Văn Sang, Bí thư Đảng uỷ xã An Bình, chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi rất hạnh phúc đón nhận tin vui này. Thay mặt Đảng uỷ, nhân dân xã An Bình, chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng nguồn kinh phí của các đơn vị tài trợ đúng mục đích và khi thực hiện xong chương trình, chúng tôi sẽ công khai minh bạch. Đồng thời, sau lễ khởi công này, chúng tôi cũng sẽ giám sát tốt việc thi công đảm bảo chất lượng để công trình sử dụng được lâu dài. Cũng như sẽ đôn đốc các đơn vị thi công làm đúng tiến độ đã đề ra để cây cầu nhanh chóng được đưa vào sử dụng, phục vụ tốt cho việc đi lại và lưu thông an toàn của người dân”.

Theo đại diện Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, sau lễ khởi công công trình cây cầu An Yên 1, chương trình sẽ tiếp tục với dự án 100 cây cầu An Yên được thực hiện trong vòng 10 năm (2021-2030).