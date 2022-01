Khởi tố 13 nghi phạm trong vụ 57 người phê ma túy trong 10 phòng khách sạn

Sáng 19.1, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Long (27 tuổi, trú P.Nam Sơn, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” và 12 bị can khác về các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 22 giờ 40 ngày 13.1, PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện Cà Văn Thương (18 tuổi, quê tỉnh Điện Biên) đang mua bán 10 viên ma túy tổng hợp và 1 túi Ketamin tại khu vực khách sạn Family 88888 tại P.Tân Hồng (TP.Từ Sơn, Bắc Ninh).

Tiến hành kiểm tra khách sạn Family 88888, công an phát hiện 57 nam nữ đang phê ma túy, thác loạn trong 10 phòng nghỉ. Qua test nhanh, toàn bộ 57 người này dương tính với ma túy.





Tại hiện trường, công an cũng thu giữ nhiều ma túy, loa, đèn và các vật dụng phục vụ việc sử dụng ma túy. Tổng số ma túy thu giữ của Thương và các phòng nghỉ là 29,4 g.

PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Long là quản lý khách sạn, đã chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án.