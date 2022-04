Khởi tố bị can Huỳnh Văn Tâm, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

Theo đó, bị can Huỳnh Văn Tâm được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị can Huỳnh Văn Tâm bị khởi tố liên quan đến những sai phạm trong dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khi đó, bị can Tâm đang giữ vị trí Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai.

Dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Sở Nội vụ Gia Lai làm chủ đầu tư, trước đó bị Thanh tra tỉnh Gia Lai thanh tra, phát hiện sai phạm, gây thất thoát 979 triệu đồng.

Dự án này có tổng mức đầu tư 2 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2016. Dù nhiều hạng mục không sử dụng được nhưng Sở Nội vụ Gia Lai vẫn nghiệm thu và thanh quyết toán cho nhà thầu, gây thất thoát cho ngân sách.





Liên quan đến vụ việc, bị can Huỳnh Văn Tâm đã ký 16 ủy nhiệm chi chuyển tiền ngân sách vào tài khoản cá nhân của Hồ Quang Thi - nguyên kế toán Sở Nội vụ Gia Lai. Tháng 12.2021, cơ quan công an đã bắt tạm giam bị can Thi để điều tra, làm rõ về hành vi tham ô tài sản.