Khởi tố chủ tịch thị trấn ở Bắc Giang gian lận trong đấu thầu

Sáng 23.11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Xuân Quang (53 tuổi, trú TP.Phổ Yên, Thái Nguyên) và Dương Thị Nga (43 tuổi, trú TP.Phổ Yên) để làm rõ tội “giả mạo trong công tác”, quy định tại khoản 2, điều 359 bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, bị can Quang là Chủ tịch UBND TT.Bích Động (H.Việt Yên, Bắc Giang), còn Nga là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại quốc tế Khải Hồng. Cả 2 bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang xác định cuối năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang ra thông báo mời thầu công khai với gói thầu “xây dựng mới, chăm sóc đường băng xanh cản lửa” thuộc dự án “nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang”. Dự toán gói thầu là 3,8 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Để được tham gia, các đơn vị phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn công việc với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ trong thời gian 3 năm gần nhất; các hợp đồng mà nhà thầu thực hiện có tổng giá trị là 5 tỉ đồng.





Mặc dù không đủ điều kiện, Nga đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ, tài liệu thể hiện đã thi công xây dựng công trình cho UBND TT.Bích Động để gian dối.

Cơ quan điều tra xác định ông Quang và bà Nga đã có hành vi lập, ký khống tài liệu hồ sơ để Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại quốc tế Khải Hồng đấu thầu và trúng thầu gói thầu kể trên.

Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ án.