Khởi tố chủ tiệm tạp hóa vì mua lại 2 xe đạp điện do kẻ trộm mang đến bán

Chiều 31.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thanh Hùng (29 tuổi, ở P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Thu (62 tuổi, ở P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân, tối 22.8, Trương Thanh Hùng đi bộ trên các tuyến đường tìm xe đạp điện với mục đích để trộm cắp.

Đến Quảng trường 24.3 (TP.Tam Kỳ), nhận thấy nơi đây đang tổ chức văn nghệ và có nhiều xe máy, xe đạp điện để xung quanh không có người giữ, Hùng dắt trộm một xe đạp điện.





Dắt xe đạp điện đến gần bờ hồ Nguyễn Du (P.An Mỹ), Hùng nhặt một đoạn cây sắt nhọn khoảng 20 cm cạy hộp ổ khóa xe rồi nối mạch điện mở chức năng chạy điện của xe. Sau đó, Hùng điều khiển xe đến bán cho bà Nguyễn Thị Xuân Thu (chủ tiệm tạp hóa) với giá 1,3 triệu đồng.

Tiếp đó, Hùng quay lại Quảng trường 24.3 lấy trộm thêm một xe đạp điện và mang đến bán cho bà Thu. Về phần bà Thu, dù thấy ổ khóa điện bị tháo rời, không có chìa khóa, biết là tài sản trộm cắp nhưng vẫn mua nhằm bán lại kiếm lời.