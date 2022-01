Khởi tố Lê Tùng Vân và bắt giam 3 bị can ở Tịnh thất Bồng Lai

Làm rõ các dấu hiệu cấu thành tội phạm khác

Ngày 7.1, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, ông Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An, 4 bị can trên đã sử dụng các tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian dài để bôi nhọ, xuyên tạc sự thật khách quan đối với một số hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An. Đó là Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, TAND tỉnh Long An, nhiều cơ quan tố tụng H.Đức Hòa, UBND H.Đức Hòa, xã Hòa Khánh Tây…và một số cá nhân đang làm việc trong các tổ chức này.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, một đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, ngành chức năng tỉnh đang phối hợp với cơ quan tố tụng H.Đức Hòa tiếp tục làm rõ các dấu hiệu cấu thành tội phạm khác liên quan đến nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai do bị can Lê Tùng Vân đứng đầu.





Trả lời PV về các nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội về “sơ đồ huyết thống”, kết quả xét nghiệm ADN thể hiện hành vi loạn luân của ông Lê Tùng Vân, đại diện lãnh đạo công an tỉnh cho hay Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đang khẩn trương thu thập thêm các chứng cứ quan trọng khác để làm rõ về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số người ở Tịnh thất Bồng Lai theo đơn tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân.

Phong tỏa chặt Tịnh thất Bồng Lai

Theo ghi nhận của PV, vài giờ trước khi Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa công bố quyết định khởi tố vụ án, lực lượng chức năng H.Đức Hòa và tỉnh Long An đã phong tỏa chặt toàn bộ khu vực Tịnh thất Bồng Lai cho đến thời điểm hiện tại. Ngay cổng Tịnh thất Bồng Lai luôn có một xe chuyên dụng của Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Long An thường trực.

Lực lượng an ninh còn bám sát khu vực xung quanh Tịnh thất Bồng Lai trong bán kính khoảng 100 m để yêu cầu tất cả những người đến đây (kể cả nhà báo có thẻ hành nghề) không được chụp ảnh, quay phim.

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội việc cô gái tên Diễm My (23 tuổi, nhà ở TP.HCM) được phát hiện trong một căn hầm bí mật trong Tịnh thất Bồng Lai đêm 6.1, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Long An khẳng định: “Không có chuyện cô gái tên Diễm My được phát hiện trong căn hầm trong Tịnh thất Bồng Lai tính đến thời điểm này. Công an H.Đức Hòa vẫn đang thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Long An là phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương để tìm kiếm cô gái tên Diễm My để yêu cầu sự phối hợp của cô gái này trong nhiều vấn đề đang trong quá trình điều tra”.