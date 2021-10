Khởi tố nguyên Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty lâm nghiệp Bình Thuận

Ngày 22.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận và ông Nguyễn Hoàng Cẩn, nguyên Phó tổng giám đốc công ty này về hành vi “hủy hoại rừng”. Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú và tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can trên tại Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận.

Đây là vụ án hủy hoại rừng tại tiểu khu 279, xã Hàm Cần, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra từ năm 2013. Ngày 26.10.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận từng khởi tố vụ án hủy hoại rừng nhưng sau đó do các cơ quan tố tụng còn có quan điểm chưa thống nhất nên vụ án kéo dài đến nay mới tiếp tục được phục hồi điều tra.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận (doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận) ký hợp đồng với Công ty TNHH Phước Sang để trồng rừng và bảo vệ rừng tại xã Hàm Cần, H.Hàm Thuận Nam với diện tích 118 ha.

Sau đó, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận giao cho Công ty TNHH Phước Sang san ủi 74 ha rừng để trồng cao su. Công ty Phước Sang giao lại cho ông Nguyễn Tấn Tài san ủi.





Trong quá trình san ủi diện tích rừng để trồng cao su, cơ quan chức năng phát hiện có tới 4,6 ha rừng nghèo đã bị san ủi, gây thiệt hại khối lượng 1.678 m3, trị giá khoảng 3,9 tỉ đồng. Trong quá trình san ủi, ông Nguyễn Tấn Tài đã san ủi vượt ra ngoài diện tích được giao là 22,6 ha, gây thiệt hại thêm hơn 941 m3 gỗ, trị giá hơn 2,2 tỉ đồng.

Quá trình trưng cầu giám định thiệt hại rừng, cơ quan chức năng khẳng định tổng diện tích rừng san ủi nói trên gây thiệt hại cho nhà nước gần 6,2 tỉ đồng.

Quá trình điều tra để khởi tố vụ án, cơ quan chức năng xác định trách nhiệm chính thuộc về các bị can Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty lâm nghiệp Bình Thuận và Nguyễn Hoàng Cẩn, nguyên Phó tổng giám đốc công ty. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT xác định vụ án còn liên quan đến cán bộ thuộc Hạt kiểm lâm H.Hàm Thuận Nam, thuộc Chi cục kiểm lâm Bình Thuận.