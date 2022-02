Khởi tố nhiều vụ lừa đảo bán đất dự án 'ma' ở Bình Dương

Ngày 14.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP thương mại - tư vấn và đầu tư KingLand chi nhánh Bình Dương.

Theo điều tra bước đầu, Công ty CP thương mại - tư vấn và đầu tư KingLand có chi nhánh tại đường Huỳnh Văn Lũy (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, ngụ Hưng Yên; đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam vào tháng 12.2020) làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Chi nhánh tại Bình Dương thành lập tháng 3.2019 được Hưng giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm giám đốc.

Cũng từ năm 2019, KingLand mua 4 thửa đất rộng hơn 45.232 m2 tại xã Định An (H.Dầu Tiếng, Bình Dương) với ý định thành lập các khu nhà ở. Dù chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, KingLand đã phân 4 lô đất ra thành nhiều nền đất, tự vẽ sơ đồ phân lô và đặt tên thành khu nhà ở KingLand Home City 5. Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và các nhân viên giới thiệu khu nhà ở đã có đầy đủ thủ tục pháp lý và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao sổ đỏ. Đến thời hạn, công ty không bàn giao chủ quyền như cam kết, nên người mua đã tố giác với cơ quan công an. Qua điều tra, công an xác định KingLand đã thu tiền bán đất cho 49 người với tổng số tiền 12,9 tỉ đồng. UBND H.Dầu Tiếng cũng xác định các thửa đất mà KingLand đã mua hiện là đất trống, đồng thời cũng không có dự án khu nhà ở KingLand Home City 5.





Trước đó, cuối tháng 1.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát lệnh truy nã đối với Ngụy Khắc Vinh (34 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO (TP.Thuận An, Bình Dương). Theo điều tra của công an, thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng nhà ở tại các dự án như: KDC 5B (Khu dân cư đô thị Bàu Bàng, H.Bàu Bàng, Bình Dương); KDC Chánh Phú Hòa (TX.Bến Cát, Bình Dương); KDC Vĩnh Phú 1 (giai đoạn 2, TP.Thuận An)… và bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về quyền sở hữu hợp pháp đối với bất động sản, Vinh đã chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng rồi bỏ trốn.

Cũng trong tháng 1.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Chuyền, Giám đốc Công ty CP xây dựng thương mại - dịch vụ Phước Điền (TP.Dĩ An, Bình Dương) để điều tra về hành vi tương tự.