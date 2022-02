Khởi tranh vòng loại giải U.19 quốc gia 2022: HAGL, Khánh Hòa, Long An thắng đậm

Tại bảng A, chủ nhà Viettel đã thắng Bình Định 3-1 do Đặng Tuấn Phong và Đỗ Văn Chí ghi bàn dẫn trước trong hiệp 1. Sau đó chân sút từng chơi nổi bật ở giải U.19 năm rồi Đào Gia Việt ghi bàn rút ngắn tỉ số cho đội bóng đất võ. Nhưng Viettel đã kịp khẳng định ưu thế của mình bằng bàn thắng quyết định của Nguyễn Hữu Tuấn để có 3 điểm đầu tiên.

Trong khi đó PVF đã rất chật vật mới cầm hòa 2-2 trước Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. PVF đá tại bảng A này là đội hình rất trẻ do HLV Nguyễn Duy Đông dẫn dắt và cựu danh thủ á quân SEA Games 18, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn, không phải là đội vô địch năm rồi với đa số cầu thủ sinh năm 2006-2007.

Chính vì vậy Vĩnh Phúc đã 2 lần vượt lên dẫn trước (1-0 và 2-1) đều do công của Đỗ Thành Đạt khi tận dụng kinh nghiệm thi đấu còn mỏng cũng như một chút thiếu ổn định từ lứa trẻ này của PVF. Nhưng tinh thần thi đấu cùng với ý thức kỷ luật chiến thuật rất tốt của tập thể trẻ này, nhất là thái độ không từ bỏ khi không hề tỏ ra nao núng khi đá với “đàn anh” nhiều tuổi hơn (đa số sinh 2003-2004) của Vĩnh Phúc đã giúp Phùng Quang Tú và Lê Anh Đức 2 lần gỡ hòa để giành được 1 điểm đầu tiên.

Trên sân trung tâm VFF ở bảng C, Khánh Hòa đã dội cơn mưa gôn 6 bàn vào lưới tân binh Lâm Đồng. Tiền đạo Trần Khánh Dũng, người từng chơi rất ấn tượng ở giải U.19 năm rồi tại Bình Dương đã lập cú đúp. Các bàn còn lại do Thân Thái Đạt, Lữ Thành Danh, Nguyễn Thành Huân và Phạm Huỳnh Minh Đạt ghi. Trận thắng này cho thấy Khánh Hòa sẵn sàng thách thức 2 ứng viên nặng ký trong bảng là Hà Nội và HAGL.

Ở trận còn lại, đội bóng phố Núi cũng có chiến thắng vang dội 3-0 trước Công an Nhân dân. Dù đội bóng của HLV Phạm Quang Thành vẫn còn những cái tên như Trần Ngọc Khánh, Hoàng Tuấn Hiệp từng giành hạng ba giải U.19 cách đây 2 năm, nhưng HAGL với đội hình đồng đều hơn đã chơi lấn lướt. Đặng Khánh Duy mở tỉ số trong hiệp 1, sau đó Lê Huy Kiệt và cầu thủ người dân tộc Môi Sê ghi bàn ấn định kết quả 3-0.

Tại bảng E sân Trung tâm TDTT Gò Vấp, đội Becamex Bình Dương đã chứng tỏ sức mạnh của mình trước Tiền Giang cũng rất khát điểm. Cặp bài trùng tấn công đầy kinh nghiệm Trần Vũ Hoàng Long và Bùi Vỹ Hào đã chơi nổi bật. Trong đó Hoàng Long mở tỉ số từ rất sớm (phút 6) và sau khi bị Trần Duy Quan của Tiền Giang gỡ hòa thì Bùi Vỹ Hào, mũi nhọn có tốc độ và sức càn lướt tốt đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho đội bóng đất Thủ. Ở trận còn lại, chủ nhà TP.HCM tỏ ra khá non nên chơi có phần dưới chân so với Long An dày dạn hơn. 3 bàn thắng của Long An do Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Lâm Gia Bảo và Lê Tuấn Vĩ ghi.





Trên sân Bình Phước, trận đấu giữa chủ nhà và ứng viên nặng ký trong bảng Sài Gòn FC khá hay. Bình Phước có những cái tên cầm trịch tuyến giữa tốt như Vũ Đình Duy, Điểu Quy. Nhưng Sài Gòn lại tỏ ra bén nhạy hơn ở hàng tấn công khi lối đá đa dạng và có chân tiền hơn. Chân tiền đó chính là mũi nhọn Bùi Văn Bình ghi bàn duy nhất giúp đội bóng đến từ TP.HCM giành 3 điểm đầu tiên.

Trong khi đó Đồng Tháp thắng Cần Thơ 2-0 nhưng lại không có cầu thủ nào của đội mình ghi bàn. Cả 2 bàn thắng đều do đội trưởng của Cần Thơ Trương Quốc Thái đá phản lưới nhà. Dù vậy 3 điểm của thầy trò HLV Bùi Văn Đông và Phan Thanh Bình là xứng đáng khi họ chơi hay hơn và lấn lướt hơn. Trận còn lại Đồng Nai dẫn trước từ phút 4 do Đặng Khánh Đăng ghi. Nhưng các nhà cựu vô địch U.19 đã không thể giữ được tỉ số khi đến phút 81, Lê Ngọc Quân đã gỡ hòa giành về 1 điểm cho An Giang.