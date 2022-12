Không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Sáng 7.12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị để cho ý kiến về các nội dung quan trọng Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an trong năm 2022. Tổng Bí thư khẳng định nhìn lại năm vừa qua, Đảng ủy Công an T.Ư đã làm rất nhiều việc lớn, từ ứng xử bên ngoài, đối nội bên trong; công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, bài bản, nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao.





Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ Công an T.Ư, lực lượng công an nhân dân chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình trong nước, quốc tế, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Đảng bộ Công an T.Ư, lực lượng công an nhân dân tham gia chủ động, quyết liệt, hiệu quả cao hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, tồn đọng lâu với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, vì sự nghiệp chung “bất kể đó là ai”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý căn dặn toàn thể lực lượng công an nhân dân luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình, thực hiện cho bằng được lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.