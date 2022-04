Không nên bất chấp tính mạng truy đuổi cướp

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 21 giờ 36 ngày 27.4, nam thanh niên chạy xe máy biển số tỉnh Nghệ An trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12, TP.HCM), hướng từ đường Trường Chinh về Chợ Cầu, thì nghe tiếng người dân tri hô cướp. Người này lập tức đuổi theo xe máy của hai nghi phạm cướp giật. Trong lúc truy đuổi, xe máy của nam thanh niên va chạm với xe máy của hai nghi phạm dẫn đến té ngã, va vào phương tiện của người đi đường. Vụ việc khiến nam thanh niên tử vong. Tại nơi xảy ra tai nạn, có phần đuôi xe kèm biển số nghi là của xe nghi phạm cướp giật rơi ra khi va chạm. Lực lượng chức năng đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy xét, làm rõ vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 21.4, em N.T.V, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chạy xe máy trên đường Phan Văn Trị. Khi đến đoạn khu dân cư City Land (Q.Gò Vấp, TP.HCM), xe của V. va chạm với xe máy kéo theo rơ moóc tự chế (xe máy lôi tự chế) đang băng ngang qua đường. Hậu quả, V. tử vong. Trước khi xảy ra tai nạn, một số người nhìn thấy V. chạy xe máy rất nhanh đuổi theo hai thanh niên, đồng thời tri hô cướp.

Tính mạng là trên hết

Mặc dù rất chia sẻ nhưng nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng người dân không nên truy đuổi theo bọn cướp vì việc này cực kỳ nguy hiểm cho chính bản thân và người đi đường. “Trước tiên xin chia buồn với gia đình nạn nhân. Theo quan điểm của tôi, của đi thì xót, tuy nhiên tài sản là vật ngoài thân, tính mạng mới là quan trọng nhất. Chúng ta là người bình thường, không có kỹ năng hoặc được huấn luyện cho những tình huống nguy hiểm như thế này. Ngay cả các trinh sát hình sự, những người được đào tạo bài bản, cũng có thể gặp sự cố khi truy đuổi. Vì vậy nếu chẳng may rơi vào tình huống này thì tốt nhất tri hô và ghi nhớ nhân dạng, phương tiện di chuyển của bọn cướp, rồi trình báo lực lượng chức năng. Tuyệt đối không truy đuổi theo chúng”, BĐ Hoàng Long ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Gia Bảo cho rằng việc truy đuổi bọn cướp không chỉ nguy hiểm với người đuổi theo, mà còn có thể làm liên lụy cả những người khác đi trên đường. “Việc truy đuổi bọn cướp để lấy lại tài sản rủi ro nguy hiểm rất cao. Vì vậy tốt nhất không nên truy đuổi theo bọn chúng mà hãy để việc này cho lực lượng công an, họ được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho những tình huống như thế này...”, BĐ này ý kiến thêm. Còn BĐ Đỗ Thảo viết: “Chúng ta chỉ cần tri hô và nhớ nhân dạng, biển số xe... để trình báo cơ quan công an. Tài sản cũng quan trọng nhưng mất có thể sắm lại được sau này, không nên bất chấp tính mạng của mình để truy đuổi theo chúng. Chưa kể các thành phần bất hảo này luôn có hung khí trong người, có thể manh động chống trả lại bất kỳ lúc nào”.

“Trước tiên, mỗi người dân cần cảnh giác, gìn giữ tài sản cẩn thận, nhất là khi di chuyển trên đường. Nếu không may bị cướp giật thì tuyệt đối không truy đuổi. Chúng ta không có kỹ năng truy đuổi, chống trả với bọn chúng, vì vậy có thể gây nguy hiểm cho bản thân cũng như những người xung quanh. Hiện nay có nhiều biện pháp để truy bắt nguội kẻ xấu, như trích xuất camera trên đường, camera an ninh trước nhà dân, chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng vào cuộc... Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta cần ghi nhớ thật kỹ các yếu tố có thể nhận diện được bọn cướp”, BĐ Minh Định góp ý.





Phải tăng khung hình phạt với hành vi cướp giật

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến trách nhiệm của cơ quan chức năng khi tình trạng cướp giật lộng hành. “Việc bảo vệ sự an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân là trách nhiệm của cơ quan công an. Cướp giật lộng hành thì cơ quan công an phải có giải pháp trấn áp, triệt xóa”, BĐ Le Quyen thẳng thắn.

Tương tự, BĐ Trí Lê viết: “Lực lượng công an phải tăng cường tuần tra, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân. Để xảy ra tình trạng cướp giật như vậy thì trách nhiệm của lực lượng này cũng không nhỏ”.

“Bọn cướp ngày càng hung hăng liều lĩnh, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bên cạnh lực lượng chức năng tăng cường trấn áp nạn trộm cướp để giữ gìn an ninh trật tự, giúp người dân có đời sống ổn định, yên lành... thì luật cũng nên tăng khung hình phạt với hành vi cướp giật. Nên liệt vào tội danh đặc biệt nghiêm trọng”, BĐ Hong Thanh góp ý. Trong khi đó, BĐ Ngọc Anh đề nghị: “Pháp luật cần tăng khung phạt lên cao nhất cho tội phạm cướp giật để răn đe, đã có nhiều cái chết oan uổng rồi”.