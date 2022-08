Khu Nam TP.HCM khuấy động thị trường bất động sản với loạt dự án tỉ đô

Báo cáo về thị trường nhà phố/biệt thự tại TP.HCM trong quý 2 cho thấy nguồn cung sơ cấp tăng 18% so với quý trước đó. Tỷ lệ hấp thụ các sản phẩm này của thị trường cũng ở mức cao, tăng 15% so với 3 tháng đầu năm. Không chỉ vậy, giá ở phân khúc này được xem là tăng mạnh nhất so với căn hộ.