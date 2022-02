Khu vực nào của TP.Dĩ An hưởng lợi khi cầu vượt 550 hoàn thành?

Chính thức khởi công cầu vượt 550 sau hơn 9 tháng trì hoãn

Ngày 20.1.2022, cầu vượt ngã tư 550 đã chính thức khởi công xây dựng. Nằm trên tuyến đường DT 743 giao với DT 743B (từ ngã tư Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần (TP.HCM)), ngã tư 550 là nút giao quan trọng kết nối từ trung tâm TP.Dĩ An với TP.Thuận An và TP.HCM. Chính vì vậy, ngoài giải quyết ách tắc giao thông ở nút giao này, cầu vượt 550 cũng là yếu tố góp phần gia tăng giá trị của khu vực đô thị trung tâm TP.Dĩ An. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 6.2022.

Vốn dĩ, trong bán kính 3km tính từ ngã tư 550 đã rất sầm uất gồm hệ thống các văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại… Bao quanh khu vực này còn là các khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương như: khu chế xuất Linh Trung 2, các khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp VSIP… Nên, khi giao thông thuận lợi hơn sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội chung của cả khu vực, từ việc chỉnh trang đô thị đến hệ thống dịch vụ tiện ích…. từ đó thúc đẩy nhu cầu an cư không ngừng tăng cao.

Vùng lõi an cư ngay trung tâm TP.Dĩ An

So với TP.Thuận An, TP.Dĩ An vẫn được đánh giá hơn hẳn ở cơ hội nhờ lợi thế riêng về vị trí cận kề TP.Thủ Đức. Hạ tầng giao thông kết nối từ TP.Dĩ An và TP.Thủ Đức thuận tiện qua nhiều cửa ngõ gồm cầu vượt Sóng Thần, cầu Vượt Linh Xuân, khu đô thị đại học Quốc gia TP.HCM là yếu tố tiên quyết đưa TP.Dĩ An trở thành đô thị vệ tinh giải quyết cho bài toán nhà ở của đông đảo người dân đang làm việc tại TP.HCM.

Với hạ tầng tiện ích và giao thông hiện đại, TP.Dĩ An đáp ứng tốt về một nơi an cư lâu dài. Xung quanh ngã tư 550, cụ thể là khu vực dọc đường DT 743B, như Nguyễn An Ninh, Phan Bội Châu được đánh giá có điều kiện an cư lý tưởng hơn hẳn về môi trường thiên nhiên lẫn hạ tầng dịch vụ.

Nếu như dọc tuyến đường Nguyễn An Ninh, DT 743B vốn là tuyến phố thương mại với chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh dịch vụ, ngân hàng, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm chăm sóc sức khoẻ… thì đường Phan Bội Châu lại có không gian mảng xanh lớn và khu dân cư hiện hữu an yên.

Giao thông từ đường Phan Bội Châu đến các khu vực xung quanh rất thuận lợi. Nếu như đường Nguyễn An Ninh và DT 743B được ví như là hai cạnh bên của tam giác cân thì đường Phan Bội Châu là cạnh đáy của hình tam giác. Vậy cho nên, thông qua hai tuyến đường lớn này, từ đây chỉ tầm 15 phút người dân đã vào đến với chợ Thủ Đức, bến xe Miền Đông mới và cách Vincom Dĩ An chỉ vài phút, cũng như dễ dàng đi đến các khu vực của TP.Thuận An, TP.Thủ Đức, TP.Biên Hòa.





Vị trí và hạ tầng như vậy đã khẳng định nhà ở trong tam giác Nguyễn An Ninh - DT 743B - Phan Bội Châu là một trong những nơi an cư dài lâu lý tưởng khi vừa có không gian sống chất lượng cao với đầy đủ về sự an yên và tiện ích.

Dĩ An điều kiện an cư không thua kém nhưng giá nhà rẻ hơn hẳn TP.Thủ Đức

Cơ hội sở hữu nhà tại khu vực vùng tam giác an cư dài lâu của trung tâm TP.Dĩ An đang rộng mở. Trong báo cáo của Savills phát hành cuối năm 2021, mức giá thông thủy nhà ở trung bình tại Dĩ An đang dao động ở mức 37 triệu đồng/m², Thuận An là 40,8 triệu đồng/m² và ở thị trường Thủ Đức (TP.HCM) giá căn hộ hạng C là 41,8 triệu đồng/m².

Với mức giá trung bình này, vị chi một căn hộ tầm 50m² tại TP.Dĩ An trung bình là 1,85 tỉ đồng, tại Thuận An là 2,04 tỉ đồng, tại TP.Thủ Đức là 2,09 tỉ đồng. Từ đó cho thấy giá căn hộ tại TP.Dĩ An vẫn đang thấp hơn hẳn. Và, với mức giá chỉ từ 25 triệu đồng/m² của Bcons Sala thì ngay khu trung tâm thương mại TP.Dĩ An vẫn còn căn hộ giá từ 1,3 tỉ đồng/căn là không dễ tìm.

Khu căn hộ Bcons Sala tọa lạc ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu, gồm 1 tháp nhà 29 tầng với 513 căn hộ có thiết kế 2 phòng ngủ với diện tích từ 45-62 m² và 11 shophouse cùng nhiều tiện ích gồm hồ bơi, đường dạo bộ, khu shophouse, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng…

Giờ đây, mua căn hộ Bcons Sala khách hàng chỉ trả từ 15% - 30% và ký hợp đồng mua bán ngay. Ngoài ra, Tập đoàn Bcons còn hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian xây dựng. Dự kiến, dự án sẽ bàn giao nhà vào giữa năm 2023.