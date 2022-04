Khủng long và siêu anh hùng trở lại ‘tái thiết’ phòng vé phim hè

Top Gun: Maverich của siêu sao Tom Cruise chuẩn bị trình làng ngày 22.5, vé cho bộ phim tiếp theo của Marvel: Doctor Strange in The Multiverse of Madness đang bán rất chạy dù đến 4.5 mới ra rạp và cuộc phiêu lưu trong thế giới khủng long Jurassic World: Dominion khởi chiếu 10.6 sẽ mở đầu cho mùa phim hè năm nay, hứa hẹn cải thiện doanh thu phòng vé.

Nhiều bom tấn mang lại cho các nhà điều hành rạp hy vọng việc kinh doanh của họ cuối cùng cũng tiến triển bình thường khi gặp các hãng phim lớn của Hollywood vào tuần này ở Las Vegas tại sự kiện CinemaCon diễn ra hằng năm.

“Rõ ràng là chúng tôi có lý do để lạc quan”, giám đốc điều hành Cineworld - Mooky Greidinger cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời chỉ ra những tên phim hi vọng hút khách như Jurassic World: Dominion, Doctor Strange in The Multiverse of Madness…

Cineworld, AMC Entertainment và các nhà điều hành rạp khác đã bị đại dịch Covid-19 tàn phá nặng nề, vẫn đang nỗ lực để đưa doanh thu trở lại gần với mức của những năm trước. Tuy nhiên Hollywood đang phát hành ít phim hơn so với mùa hè các năm.

Jeff Bock, nhà phân tích truyền thông cấp cao tại Ex Exhibitionor Relations Co., cho biết: “Đây là một mùa hè mang tính tái thiết nhiều hơn”. Ông Bock tiết lộ các hãng phát hành ít hơn gần 40% số lượng phim so với mùa phim hè trước đại dịch, khi trung bình có 48 phim chiếu rạp từ tháng 5 đến đầu tháng 9. Cùng kỳ năm nay chỉ có 29 phim ra rạp.

Sự sụt giảm phần lớn là do gián đoạn quá trình quay phim trong đại dịch. Thêm vào đó, một số thể loại, chẳng hạn như phim hài lãng mạn, giờ đây có nhiều khả năng được phát trực tuyến hơn chiếu rạp.

Trong thời đại dịch, những người hoài nghi tự hỏi liệu các rạp chiếu phim có thể phục hồi được hay không. Nhiều khán giả cảm thấy nghiện xem phim tại nhà đến mức dần tránh xa rạp chiếu phim.

Thành công của Spider-Man: No Way Home vào tháng 12.2021 với gần 1,9 tỉ USD tiền vé toàn cầu đã làm nguôi ngoai những lo ngại đó. The Batman và Sonic the Hedgehog 2 vừa ra rạp cũng có doanh thu vượt mong đợi.





“Khách hàng của chúng tôi cho thấy rằng họ nhớ rạp chiếu phim và họ muốn có trải nghiệm trên màn ảnh rộng”, Mooky Greidinger nhận định.

Các tựa phim chiếu hè sắp tới bao gồm phim hoạt hình Pixar Lightyear, bom tấn Thor: Love and Thunder của Marvel và Top Gun: Maverick của Tom Cruise sẽ ra mắt hoành tráng tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 tới.

Những nỗ lực khởi động phòng vé trước đó đã bị gián đoạn bởi làn sóng Covid-19 mới. Đầu năm 2022 do ảnh hưởng bởi biến thể Omicron nên doanh thu phòng vé Bắc Mỹ giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019, theo dữ liệu của Comscore.

Một nguyên nhân nữa, người tiêu dùng Mỹ đang phải vật lộn với nạn lạm phát phi mã nên việc chi cho giải trí giảm sút rõ rệt.

Nhà phân tích thị trường Eric Wold ước tính doanh thu phòng vé ở Mỹ và Canada - thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới - sẽ kết thúc năm 2022 ở mức khoảng 80% so với năm 2019.

Một cuộc khảo sát của công ty bán vé trực tuyến Fandango cho thấy 83% người hâm mộ điện ảnh dự định xem ba phim trở lên trên màn ảnh rộng vào mùa hè này. Fandango cho biết doanh số bán vé trước của bom tấn Doctor Strange in The Multiverse of Madness là cao nhất tính từ đầu năm 2022 đến nay.

Rich Daughtridge, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Warehouse Cinemas ở Frederick, Maryland, xác nhận: “Tôi nghĩ rằng nhu cầu xem phim của công chúng đang tăng dần lên. Mọi người muốn ra khỏi nhà”.

Ngoài những bộ phim bom tấn, Daughtridge nhận thấy tiềm năng cho những phim kinh phí trung bình như phim tiểu sử Elvis, phim hành động Bullet Train có Brad Pitt đóng chính và phim kinh dị Nope. Ông nói: “Theo tôi, đó là công thức bổ sung để đạt doanh thu phòng vé tuyệt vời”.