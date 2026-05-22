Gần hai thập kỷ phát triển không chỉ tạo nên vị thế của một thương hiệu lớn trên thị trường, mà còn bồi đắp nên nội lực của một tập đoàn sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế mạnh mẽ hơn, tầm nhìn lớn hơn và khát vọng bứt phá xa hơn.

Trong dấu mốc đặc biệt này, Kim Oanh Group công bố thông điệp “Hừng Đông Vươn Tầm” cho hành trình phát triển sắp tới - biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của Tập đoàn trước thềm một chu kỳ tăng trưởng mới.

Khởi đầu từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản tại Bình Dương năm 2008, Kim Oanh Group từng bước lớn lên bằng sự kiên trì, quyết liệt và tinh thần dám đi trên những con đường chưa nhiều người lựa chọn. Từ những nền tảng đầu tiên ấy, doanh nghiệp đã phát triển thành một hệ sinh thái đa ngành với nhiều lĩnh vực trọng điểm: đầu tư và phát triển bất động sản, tiếp thị và phân phối bất động sản, xây dựng, quản lý vận hành, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế và các hoạt động cộng đồng.

Sau 18 năm, Kim Oanh Group hiện sở hữu hơn 1.800 ha quỹ đất, phát triển hơn 70 dự án tại nhiều địa phương trọng điểm phía Nam. Nhưng giá trị cốt lõi làm nên tầm vóc của doanh nghiệp hôm nay không chỉ nằm ở quy mô quỹ đất hay tốc độ tăng trưởng, mà nằm ở năng lực kiến tạo hệ sinh thái phát triển bền vững và tư duy phát triển dài hạn đã được tích lũy qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường.

Mỗi dấu mốc phát triển của Kim Oanh Group đều gắn với một lần doanh nghiệp chủ động vượt qua vùng an toàn của chính mình. Từ chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào nhà ở xã hội đến việc mở rộng sang phân khúc bất động sản cao cấp với thương hiệu KINERA và dự án One Era cùng việc kiến tạo hệ sinh thái đa ngành, tất cả cho thấy một doanh nghiệp đang từng bước tái định vị vị thế của mình trên thương trường.

Kim Oanh Group là doanh nghiệp tiên phong chuẩn hóa phân khúc Nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn Singapore

“Hừng Đông Vươn Tầm” vì thế không đơn thuần là concept kỷ niệm 18 năm thành lập Tập đoàn, mà phản ánh đúng tinh thần phát triển của Kim Oanh Group ở thời điểm hiện tại: đủ trải nghiệm để trưởng thành, đủ bản lĩnh để chuyển mình và đủ nội lực để bước vào một vận hội mới.

Trong chiến lược phát triển mới, Kim Oanh Group không chỉ xây dựng những công trình nhà ở, mà hướng đến kiến tạo những không gian sống bền vững, nơi con người được tiếp cận đầy đủ các giá trị về giáo dục, y tế, môi trường sống và chất lượng vận hành đô thị.

Kim Oanh Construction (thành viên Kim Oanh Group) đang từng bước chứng minh tầm vóc thông qua việc đảm nhận vai trò tổng thầu tại các dự án lớn.

Với mảng nghỉ dưỡng, Palace Long Hai Resort đang trở thành điểm đến thu hút du khách tại Long Hải - TP.HCM

Đặc biệt, định hướng phát triển dòng sản phẩm nhà ở xã hội chuẩn Singapore do Kim Oanh Land (thành viên Kim Oanh Group) đầu tư và phát triển đang cho thấy vai trò đồng hành mạnh mẽ của doanh nghiệp với các chính sách an sinh lớn của Chính phủ. Với mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2028, Kim Oanh Group không chỉ tham gia vào đề án “Một triệu căn nhà ở xã hội”, mà còn thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn trước bài toán an cư của người lao động và người thu nhập thấp.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, chiến lược phát triển này cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong tư duy của doanh nghiệp: tăng trưởng không còn chỉ được đo bằng doanh số hay quỹ đất, mà bằng khả năng tạo ra giá trị thực cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.

“Tôi luôn tin rằng một doanh nghiệp chỉ có thể đi xa khi phát triển bằng sự tử tế, bằng trách nhiệm và bằng những giá trị thật sự mang lại cho cộng đồng”, bà Đặng Thị Kim Oanh khẳng định.

Bên cạnh hoạt động đầu tư và phát triển, thông qua Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, Kim Oanh Group nhiều năm qua còn kiên định với hành trình phụng sự cộng đồng thông qua hàng loạt chương trình thiện nguyện và hoạt động trách nhiệm xã hội quy mô lớn.

Thông qua Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, tổ chức phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn Kim Oanh, Tập đoàn đang từng bước khẳng định tầm vóc của một doanh nghiệp vừa có TẦM, vừa có TÂM.

Tính đến năm 2025, doanh nghiệp đã dành khoảng 500 tỉ đồng cho các hoạt động cộng đồng tại 47 tỉnh thành trên cả nước. Từ nguồn lực ấy, 547 căn nhà tình thương đã được trao tặng, 13 trường học được xây dựng cùng hơn 1.200 chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được triển khai.

Với Kim Oanh Group, trách nhiệm xã hội không phải là hoạt động mang tính thời điểm, mà là một phần trong triết lý phát triển xuyên suốt của doanh nghiệp. Bởi một doanh nghiệp thật sự bền vững không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn phải góp phần tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng nơi mình hiện diện.

Chính chiều sâu của triết lý ấy đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của Kim Oanh Group suốt 18 năm qua, một doanh nghiệp luôn kiên định trên con đường Khát vọng nhân sinh: Vì con người - Vì cộng đồng - Vì tương lai.

Ở tuổi 18, Kim Oanh Group không nhìn cột mốc này như một điểm tự hào để dừng lại, mà xem đây là thời điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn. Một hành trình mà doanh nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới, tiếp tục nâng chuẩn chính mình và tiếp tục bứt phá để chạm đến những tầm vóc mới.

“Hừng Đông” là khoảnh khắc ánh sáng bắt đầu lan tỏa. Với Kim Oanh Group, đó cũng là hình ảnh tượng trưng cho một giai đoạn phát triển mới - nơi những nền tảng được tích lũy suốt 18 năm đang trở thành động lực để doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Trong concept kỷ niệm 18 năm thành lập Kim Oanh Group, hình ảnh ánh dương đang lên cùng họa tiết cây tre thể hiện tinh thần bền bỉ, kiên cường và khát vọng không ngừng vươn lên - những giá trị đã trở thành DNA của doanh nghiệp suốt gần hai thập kỷ.

18 năm là hành trình đủ dài để tích lũy nội lực, đủ sâu để thấu hiểu giá trị thật của phát triển bền vững và đủ bản lĩnh để sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới.

