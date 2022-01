Kim ‘siêu vòng 3’ phủ nhận sự tồn tại của đoạn băng sex thứ hai

Hôm 25.1, Kanye West tuyên bố anh đã ngăn đoạn băng sex thứ hai của Kim Kardashian và Ray J bị phát tán.

Trò chuyện với Jason Lee trong Hollywood Unlocked, nhà thiết kế Yeezy chia sẻ mặc dù đang ly hôn với Kardashian, nhưng anh vẫn hỗ trợ vợ cũ và lấy lại cuốn băng nhạy cảm. “Tôi đã tự mình đi lấy chiếc máy tính xách tay từ Ray J vào đêm hôm đó”, rapper 45 tuổi cho biết.

“Tôi gặp người đàn ông này ở sân bay. Tôi quay về trong đêm và giao nó cho cô ấy lúc 8 giờ sáng”, Kanye nói thêm.

Giọng ca Famous tiết lộ Kim đã rất nhẹ nhõm và rơi nước mắt khi nhìn thấy chiếc máy tính. “Cô ấy đã khóc khi nhìn thấy nó. Bạn biết tại sao cô ấy lại khóc không? Bởi vì nó thể hiện mức độ mà cô ấy bị lợi dụng. Người ta không yêu cô ấy và họ chỉ coi cô ấy như một món hàng”, Kanye khẳng định.





Chia sẻ với Page Six, một nguồn tin nói rằng Kardashian đã rất xúc động khi chồng cũ của cô quay lại với chiếc máy tính và ổ cứng. “Kim thực sự biết ơn Kanye vì đã lấy lại được nó. Đoạn băng năm xưa từng khiến Kim rất đau khổ và ám ảnh cô ấy cho đến ngày nay. Mặc dù cả hai không còn ở bên nhau như một cặp vợ chồng, nhưng họ vẫn có cùng mối quan tâm. Những nội dung nhạy cảm có thể được sử dụng để chống lại Kim và gây ảnh hưởng đến bốn người con của họ trong tương lai”, nguồn tin này cho biết.

Tuy nhiên, đại diện của Kim Kardashian đã lên tiếng và phủ nhận sự tồn tại của đoạn băng sex thứ hai. E! News tiết lộ: “Sau khi xem xét, không có gì lộ liễu hay gợi dục trong đoạn video, chỉ có cảnh quay trong máy bay trên đường đến Mexico, cảnh quay tại một câu lạc bộ và nhà hàng trong cùng chuyến đi”.

Đại diện của nhà sáng lập Skims nói thêm: “Kim vẫn giữ vững niềm tin rằng không có cuốn băng thứ hai tồn tại. Sau 20 năm, cô ấy thực sự mong muốn kết thúc vấn đề này và tập trung vào những điều tích cực mà cô đang làm, với tư cách là một người mẹ, một doanh nhân và một người vận động cải cách tư pháp”.

Trước đó, vào năm 2007, một cuốn băng sex giữa Kardashian West và Ray J đã bị rò rỉ, ngay trước khi nữ tỉ phú nổi tiếng với chương trình Keeping Up With the Kardashians. Từ đó, tên tuổi của ngôi sao truyền hình gắn liền với thị phi và tai tiếng. Kardashian West cũng từng khuyên Kanye West không nên hẹn hò với cô vì bê bối tình dục trong quá khứ.