Kim ‘siêu vòng ba’ xuất hiện nóng bỏng cùng tình trẻ tại Met Gala

Sau trang phục che kín mít từ đầu đến chân trong mùa Met Gala năm ngoái, Kim Kardashian trở lại dạ tiệc với vẻ ngoài nóng bỏng như mọi khi. Theo People, mỹ nhân 42 tuổi đã mượn một trong những chiếc váy mang tính biểu tượng nhất của Marilyn Monroe. Thiết kế hai dây cổ điển có phần khoét lưng gợi cảm cùng phom dáng ôm sát cơ thể. Vợ cũ Kanye West kết hợp trang phục với hoa tai kim cương, áo khoác lông, tóc nhuộm màu vàng bạch kim và búi gọn. Doanh nhân 8X tiết lộ cô đã phải giảm hơn 7kg để mặc vừa trang phục biểu tượng này. “Đó là một thử thách. Nó giống như chuẩn bị một vai diễn trong phim vậy. Tôi quyết tâm phải mặc vừa váy. Tôi đã không ăn tinh bột, đường trong khoảng ba tuần”, bà mẹ 4 con nói thêm.

Chiếc váy kể trên được thiết kế bởi Jean Louis để Marilyn Monroe mặc khi gặp Tổng thống John F. Kennedy vào tháng 5.1962, chỉ ba tháng trước khi bà qua đời. Trang phục ban đầu có giá 12.000 USD (hơn 275,5 triệu đồng) và liên tục tăng giá theo thời gian. Tháng 11.2016, Ripley's Believe It or Not! đã mua bộ cánh này từ Julien's Auctions với giá 4,81 triệu USD (hơn 110 tỉ đồng), khiến nó trở thành một trong những chiếc váy đắt nhất thế giới. Trước đó, người hâm mộ đã đoán người đẹp “siêu vòng ba” sẽ diện thiết kế đắt đỏ này tại Met Gala năm nay sau khi The Sun tiết lộ cô và bạn trai đã đến thăm bảo tàng Ripley's Believe It or Not! ở Orlando, Florida - nơi chiếc váy được trưng bày.

Bên cạnh cặp Kim Kardashian - Pete Davidson, các thành viên khác của đại gia đình Kardashian - Jenner cũng “càn quét” thảm đỏ Met Gala năm nay: