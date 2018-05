Bất chấp phản đối, ông Trump vẫn cứu ZTE

ZTE sẽ phải nộp một khoản tiền phạt, thay ban giám đốc điều hành và thuê nhân viên quản lý người Mỹ như một phần của thỏa thuận để được Washington dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thỏa thuận này được thực hiện chắc chắn ở mức độ nào.

Phác thảo báo cáo của The New York Times dường như phù hợp với một số bước mà ông Trump nói ông có thể làm để giúp ZTE trở lại kinh doanh. Hôm 22.5, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã hình dung ra phương án thỏa thuận, bao gồm “một khoản tiền phạt lớn hơn 1 tỉ USD”, thay đổi ban quản lý mới, tuân thủ quy tắc an ninh nghiêm ngặt. Ông Trump cũng nói thêm rằng ông muốn ZTE “mua một tỷ lệ lớn các bộ phận và thiết bị mà họ sẽ dùng từ các công ty Mỹ”.

Thỏa thuận "hồi sinh" ZTE có thể sẽ giúp ích cho các cuộc đàm phán thương mại quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Trump cho biết ông đã đồng ý giúp ZTE theo yêu cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bất chấp ý kiến phản đối từ các nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Theo lập luận của nhiều nhà lập pháp Mỹ, bất kỳ thỏa thuận nào với ZTE cũng đều có khả năng làm tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ. Trong khi đó, một số thành viên của Quốc hội nói rằng thiết bị của hãng viễn thông Trung Quốc đặt ra nguy cơ an ninh mạng.

Đầu tuần này, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã thông qua một sửa đổi được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen nhằm hạn chế khả năng của ông Trump trong việc loại bỏ các hình phạt của ZTE. Theo lời ông Van Hollen nói với NBC News, đã “có sự kháng cự mạnh mẽ của cả hai đảng về ý định giải cứu ZTE của tổng thống” dựa trên những cân nhắc về an ninh quốc gia. Ông Van Hollen cảnh báo thỏa thuận này có thể làm suy yếu nỗ lực của Washington trong việc buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Trong một tuyên bố, lãnh đạo thiểu số Thượng viện, ông Chuck Schumer, nhận xét việc ông Trump cứu ZTE sẽ giúp “Trung Quốc vĩ đại trở lại”, trong khi đó “an ninh kinh tế hay quốc gia của Mỹ sẽ không được bảo vệ”. Ông Schumer đề nghị “cả hai bên trong Quốc hội nên làm việc cùng nhau để ngăn chặn thỏa thuận này”.

Bà Nancy Pelosi, lãnh đạo thiểu số Hạ viện Mỹ, gọi thỏa thuận nêu trên là “sự phản bội tuyệt vời dành cho người dân Mỹ”, và rằng người Mỹ “xứng đáng có được một Tổng thống tốt hơn”.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, nhà phê bình thường xuyên về nỗ lực cứu ZTE của ông Trump, nói thỏa thuận này là “quá nhiều” cho ZTE và Trung Quốc. “Bây giờ Quốc hội sẽ cần phải hành động”, ông Rubio viết trên Twitter.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã không xác nhận bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận.