Theo Cục An toàn thực phẩm, sau hai thông tin cảnh báo liên tục vào các ngày 12.12.2017 và 16.12.2017 liên quan đến việc một số trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Pháp phát hiện nhiễm khuẩn Salmonella Agona, cơ quan này tiếp tục nhận được thông tin cảnh báo từ Ban Thư ký INFOSAN cập nhật thêm 44 lô sản phẩm dinh dưỡng do Tập đoàn Lactalis (Pháp) sản xuất vào danh mục các lô hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn.



Tính tổng cộng 3 đợt cảnh báo từ ngày 12.12 đến nay, Ban Thư ký INFOSAN đã cung cấp thông tin của 54 lô hàng thuộc 29 mặt hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella Agona. 44 lô hàng bị cảnh báo đợt này tập trung vào các mặt hàng sữa bột, bột, bánh ăn dặm: Celia AD 350 g; Celia Develop 1, Celia Develop 2, Celia Develop 3 (hộp có trọng lượng 400 g và 900 g); Celia Digest 400 g; Celia Expert 1, Celia Expert 2, Celia Expert 3 (hộp 400 g và 900 g); Celia Pre 400g; Céréales Cereline Diastase 200 g; Maltodextridine Poudre d'enrichissement énergétique 350 g; Picot Croissance (loại 400 g, 900 g và 1,5 kg); Picot Mes 1ères céréales 5 fruits 200 g; Picot Mes1ères céréales 5 légumes 200 g; Picot Relais 1er âge 400 g (loại 400 g và 900 g); Picot Relais 2ème âge 900 g.

Cục An toàn thực phẩm hiện đã thông báo tới các bên liên quan yêu cầu thu hồi toàn bộ các sản phẩm nằm trong danh mục cảnh báo nói trên. Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các tổ chức, cá nhân ngừng tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm mang thông tin về số lô nhập khẩu đã được cảnh báo và thông tin ngay cho Cục An toàn thực phẩm nếu phát hiện các sản phẩm thuộc lô cảnh báo này trên thị trường. Việc thu hồi sẽ được giám sát bởi Cục An toàn thực phẩm.

Tại các cơ quan hải quan, Cục An toàn thực phẩm cũng đã gửi công văn nhằm phối hợp kiểm tra, nếu phát hiện có sản phẩm thuộc các lô hàng đã được cảnh báo, không cho nhập khẩu vào trong nước.

Trước đó, đã có gần 7.000 tấn sữa đợt 1 và 720 lô sữa và bột ngũ cốc của Tập đoàn Lactalis bị thu hồi tại các thị trường trên toàn thế giới. Lệnh thu hồi do Lactalis và giới chức y tế Pháp đưa ra đối với nhiều thị trường, trong đó có Trung Quốc, Pakistan, Anh và Sudan sau khi có trẻ sống tại Pháp bị nhiễm khuẩn Salmonella.

Ng.Nga