Chính sách ô tô 'nóng' hội nghị thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ

Phát biểu tại diễn đàn này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho hay, năm 2017, tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do tác động về giảm thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN về mốc 30 % và sau đó về 0% vào năm 2018. Theo đó, số lượng ô tô sản xuất năm 2017 trên địa bàn Vĩnh Phúc giảm 20 % so với năm 2016, và dự báo năm 2018 vẫn có những khó khăn do các chính sách liên quan đến ngành ô tô.