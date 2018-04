Chuyện ít biết về đôi giày 'biết tuốt'

Khi Nike ra mắt HyperAdapt 1.0 vào năm 2016, ai nấy đều sững sờ trước đôi giày tự động cột giây như thể có một thế lực nào đó điều khiển nhưng không phải ai cũng có thể mua được. Phiên bản 2.0 của sản phẩm này được hứa hẹn sẽ là một trong những điểm thú vị của năm 2018 với mức giá mà nhà sản xuất cam kết là nhẹ nhàng hơn.

13 năm cho 1 sản phẩm

Không chỉ sẽ được bán ra với mức giá dễ chịu, HyperAdapt 2.0 còn được nhà thiết kế chính của hãng Nike là Tinker Hatfield cho biết đây sẽ là phụ kiện không thể thiếu của các vận động viên chuyên nghiệp trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) năm nay. HyperAdapt một lần nữa lại gây xôn xao dư luận như lần đầu ra mắt, nhưng ít ai biết để có được một sản phẩm như thế, đội ngũ tham gia dự án này phải mất đến 13 năm làm việc trong những phòng lab bí mật.

Tinker Hatfield

HyperAdapt 1.0 là đôi giày đầu tiên trên thế giới thể hiện sức mạnh của công nghệ bởi chỉ cần xỏ chân vào, bạn không cần phải cúi xuống cột dây và có được cảm giác thoải mái. Hệ thống tự động thắt dây tương thích E.A.R.L. tự động làm cho đôi giày vừa vặn với cấu trúc đôi chân của người sử dụng. Khi gót chạm bộ cảm biến, nó sẽ biết được độ căng và khuynh hướng của bàn chân nên làm cho đôi giày có thể thích ứng tốt nhất có thể với các loại bàn chân khác nhau.

Nhắc đến HyperAdapt, Nike luôn hãnh diện về Tiffany Beers - bậc thầy sáng tạo, dù năm ngoái bà đã rời khỏi Nike để đầu quân cho hãng xe hơi Tesla của Elon Musk - tỉ phú của những ý tưởng điên rồ. Bà Beers được tuyển dụng năm 2003 với trọng trách ứng dụng công nghệ mới để hiện thực hóa đôi giày trong mơ của nhà thiết kế Hatfield, người đàn ông đứng sau những đôi sneaker nổi tiếng như Air Max 90 và Air Jordan XX.

Dự án tuyệt mật

Với lời cam kết “thoải mái về thời gian và tiền bạc” từ Hatfield, bà Beers với vai trò trưởng bộ phận công nghệ không ngần ngại khởi động cho một hành trình mà chính bà cũng không ngờ kéo dài đến 13 năm.

“Lúc đó, họ muốn có một bản sao của đôi giày trong phim Back to the future. Tôi biết Nike đã tạo ra một đôi và nó đang nằm trong kho lưu trữ, thế nên tôi bắt tay vào nghiên cứu ngay thiết kế này”, bà Beers kể lại. Trong những giai đoạn đầu, bà chỉ làm việc với một số đồng nghiệp được tin tưởng nhất và tất cả phải thống nhất đảm bảo bí mật. “Suốt nhiều năm trời, dự án này được xem là tuyệt mật”, bà kể lại. “Rồi khi chúng tôi có được những bước tiến nhất định và tiến gần hơn đến việc lập kế hoạch sản xuất, nhóm người ngày càng phình to và cuối cùng phải huy động đến 100 người để làm ra 1 đôi giày”.

Bản thân bà Beers thú nhận bà chẳng biết bao nhiêu tiền đã được đổ vào đây nhưng thời gian và công sức đầu tư cho sản phẩm không thể đong đếm được. “Chúng tôi phải làm đến 10 mẫu thì đôi giày mới có thể mang được và lúc đó mới có thể kiểm nghiệm ở các vận động viên trước khi hoàn thiện để tung ra thị trường”, bà kể lại.

Tiffany Beers tự hào cho biết đây là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời bà và từng chia sẻ sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện “đứa con” của mình. Tuy nhiên, điều gì đến đã đến. Bà đã ra đi, còn HyperAdapt vẫn tiếp tục nằm trong phòng lab để xuất hiện với hình hài mới trong năm nay.