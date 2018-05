Đề nghị truy tố các bị can thao túng giá chứng khoán

Theo đó, bị can Nguyễn Văn Dĩnh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Nari Hamico, được cơ quan điều tra xác định không tham gia lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng của lần giao dịch chứng khoán tháng 4.2016, do thời điểm đó Dĩnh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam trong vụ án khác.



Bị can Phùng Thành Công, nguyên Trưởng ban Kiểm soát MTM (đang bỏ trốn và đã bị truy nã từ năm 2016 đến nay), tiếp tục được xác định là đối tượng chính của vụ án, trực tiếp chỉ đạo, thực hiện hành vi thao túng, lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Trong tổng số tiền hơn 53,7 tỉ đồng chiếm đoạt được, ngoài Trần Hữu Tiệp hưởng hơn 4,9 tỉ đồng, Vũ Thị Hoa (vợ Nguyễn Văn Dĩnh) hưởng hơn 4,4 tỉ đồng và một số người khác, Phùng Thành Công được xác định phải chịu trách nhiệm số tiền 42,3 tỉ đồng. Do chỉ có 882 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường số tiền 17,2 tỉ đồng, còn lại hơn 36,4 tỉ đồng không có yêu cầu bồi thường, nên cơ quan điều tra đã đề nghị tòa án quyết định xử lý số tiền này khi xét xử vụ án.

Cơ quan an ninh điều tra đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can theo tội danh tại bản kết luận điều tra ngày 29.12.2017. Theo đó, 15 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có 7 nguyên là cán bộ ngân hàng, gồm 2 nguyên giám đốc, phó giám đốc chi nhánh của BIDV nam Hà Nội và 1 giám đốc chi nhánh của TPBank, về hành vi giả mạo trong công tác vì đã chỉ đạo làm giả 49 chứng từ giao dịch với số tiền hàng trăm tỉ đồng cho MTM để thu phí kiểm đếm cho ngân hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu.