Doanh nghiệp sản xuất vàng mã, dịch vụ mai táng lãi hàng chục tỉ đồng

Cụ thể, Công ty cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái (CAP) vừa báo kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần đạt 102 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp chỉ tăng 46% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 18,9 tỉ đồng tăng 72% so với cùng kỳ. Đặc biệt lãi sau thuế tăng đến 60% và đạt 10,3 tỉ đồng. Tính bình quân doanh thu mỗi ngày của công ty hơn 1,13 tỉ đồng.

Trước đó, cả năm 2017 doanh nghiệp này có lãi sau thuế 14,6 tỉ đồng. Năm qua, công ty đã chia cổ tức 34% bằng tiền mặt với tổng số tiền chi ra là hơn 16,18 tỉ đồng. Năm nay, CAP đưa kế hoạch tổng doanh thu đạt 320 tỉ đồng với lợi nhuận sau thuế 19 tỉ đồng. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất vàng mã xuất khẩu sang thị trường Đài Loan. Công ty này có vốn hơn 47,6 tỉ đồng và cổ phiếu đang giao dịch trên sàn Hà Nội với giá 36.800 đồng.



Tương tự, Công ty cổ phần Mai táng Hải Phòng (CPH) năm 2017 có tổng doanh thu 103,6 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 8,6 tỉ đồng. Công ty có vốn điều lệ 44 tỉ đồng, chuyên thực hiện chức năng quản lý và tổ chức các dịch vụ phục vụ tang lễ, mai táng, và quản lý nghĩa trang, cung cấp các hàng hóa phục vụ tại tang lễ... Cổ phiếu CPH đang giao dịch trên sàn UPCoM với giá 6.700 đồng.

Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất (DTN) có vốn điều lệ 22 tỉ đồng và có nhiều năm sụt giảm lợi nhuận khi sản phẩm diêm ngày càng ít được sử dụng. Từ năm 2014, công ty bắt đầu ra mắt sản phẩm bật lửa Thống Nhất và sản lượng tiêu thụ đạt 1,65 triệu chiếc. Liên tục 2 năm 2015 và 2016 doanh số tăng theo cấp số nhân, đạt lần lượt 5,2 triệu chiếc và 8,5 triệu chiếc. Năm 2016 doanh thu của công ty đạt 113,2 tỉ đồng và lợi nhuận 1,9 tỉ đồng; đến năm 2017 doanh thu tăng lên 116 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2,3 tỉ đồng… Cổ phiếu DTN đang giao dịch trên UPCoM với giá 4.800 đồng.