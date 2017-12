Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch

Theo báo cáo của UBND TP.Châu Đốc, trong năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn ước đạt hơn 326 tỉ đồng (đạt 125,39% so với kế hoạch), doanh thu thông qua chợ đạt 6.357 tỉ đồng (tăng 13,5% so với cùng kỳ, đạt 103% kế hoạch). Về du lịch, năm nay có 4,9 triệu lượt du khách đến Châu Đốc, tăng 7% so cùng kỳ. Về mặt xã hội, Ban vận động quỹ vì người nghèo đã vận động trên 4 tỉ đồng, chi cất và sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo... Công tác đào tạo nghề đã giải quyết việc làm mới cho 5.129 lao động, đạt 103% so với chỉ tiêu đề ra.

Trong năm nay, thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như: Tháng du lịch, lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam; đại hội thể dục thể thao; hội thảo 260 năm từ Châu Đốc đạo đến TP.Châu Đốc… Các công trình trọng điểm được triển khai thực hiện gồm: khởi công xây dựng kè Châu Đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Phan Đình Phùng nối dài, tuyến đường nối từ đường tránh QL91 đến chợ Vĩnh Đông. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục vay vốn để đầu tư đổi mới trang thiết bị qua chương trình khuyến công cũng được thực hiện tốt, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của chính phủ từng bước phát huy hiệu quả. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã phát vay 17 tỉ đồng cho 15 cơ sở, đạt 106,25% kế hoạch.

Tình hình sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định, tổng diện tích gieo trồng trên 19.667 ha, năng suất lúa đạt 6,5 tấn/ha. Thành phố cũng chỉ đạo ngành chức năng quan tâm mở rộng diện tích hoa màu, cây trồng ứng dụng công nghệ cao, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập người dân, từng bước phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Về giáo dục, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 25/35 trường, công tác giáo dục được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, phong trào thi đua dạy tốt và học tốt được chú trọng...

Du lịch và thương mại giữ vai trò chủ đạo

Năm 2018, UBND TP.Châu Đốc đặt ra một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội như: lượng khách tham quan tăng từ 5 - 10% so với năm 2017, doanh thu thông qua chợ tăng 10%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tăng 7%... Địa phương xác định du lịch và thương mại giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Trong năm sau, Châu Đốc tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm du lịch - Văn minh đô thị”; triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội vía Bà Chúa xứ núi Sam, nâng cấp Khu du lịch Núi Sam thành khu du lịch cấp quốc gia. Ngoài ra, phát triển sản xuất các mặt hàng mới, sản phẩm mới phục vụ du lịch, xúc tiến thực hiện quy hoạch hoàn chỉnh và lập dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, góp phần phát triển nền công nghiệp và tạo việc làm cho người lao động.

UBND TP.Châu Đốc đã và đang tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng du lịch - thương mại - dịch vụ, đầu tư nâng chất hệ thống chợ, siêu thị theo hướng hiện đại phục vụ du khách; huy động các nguồn lực tập trung chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Ngoài ra, chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, chủ trọng đào tạo bồi dưỡng thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

Để đạt được kết quả trên, các cấp các ngành TP.Châu Đốc cần tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy chính quyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, xem đây là động lực quan trọng để cải thiện môi trường, thu hút đầu tư đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững.

tin liên quan Châu Đốc phát triển du lịch tâm linh TP. Châu Đốc (An Giang) xác định đẩy mạnh khai thác du lịch tâm linh để thu hút du khách, mục tiêu từ nay đến năm 2020 mỗi năm lượng khách tăng trung bình 8,1%

Thanh Dũng