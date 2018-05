EVN SPC đẩy mạnh tiết kiệm điện

Hỗ trợ các khu vực đặc thù

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó tổng giám đốc EVN SPC, cho biết năm 2018, ngành điện miền Nam tiếp tục là đơn vị đi đầu triển khai thực hiện luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiện toàn bộ máy làm công tác tiết kiệm điện (TKĐ) từ tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc; thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng; tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng dùng điện; quảng bá thiết bị điện có hiệu suất cao; triển khai các chương trình, giải pháp cụ thể về sử dụng năng lượng, tạo bước chuyển biến trong việc sử dụng năng lượng, góp phần giảm dần hệ số đàn hồi giữa tốc độ tăng nhu cầu điện và GDP.

Năm 2018, EVN SPC phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về tiết kiệm 1,5% điện năng so với sản lượng điện thương phẩm, hoàn thành các chương trình TKĐ do Tập đoàn Điện lực VN giao. Bên cạnh đó, tổng công ty cũng nâng cao hiệu quả truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong toàn khu vực quản lý; gắn kết truyền thông sử dụng điện an toàn, tiết kiệm với nâng cao công tác dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, EVN SPC sẽ thực hiện hỗ trợ TKĐ cho các phụ tải đặc thù như: các đảo chưa nối lưới điện quốc gia; trồng hoa cúc, tưới tiêu tại Lâm Đồng; nuôi thủy sản tại vùng ĐBSCL; hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho khách hàng phụ tải công nghiệp... Ngoài ra, triển khai các dự án đầu tư năng lượng mặt trời tại nhà điều hành các đơn vị trực thuộc và trạm 110 kV do EVN SPC quản lý.

Tiết kiệm điện cho người nuôi tôm

Cũng theo ông Đức, giai đoạn 2016 - 2017, EVN SPC đã tuyên truyền, vận động 161 hộ nuôi tôm tại Sóc Trăng tham gia chương trình TKĐ với 2 mô hình hỗ trợ. Mô hình 1 (thay thế gối đỡ chữ U bằng con lăn đỡ trục quay) giúp tiết kiệm 15,2% điện năng so với khi chưa áp dụng giải pháp. Tổng số tiền điện tiết kiệm bình quân trong năm được trên 951 triệu đồng; trong khi chi phí vật tư, nhân công lắp đặt mô hình hơn 658 triệu đồng. Mô hình 2 (đồng trục hóa mô tơ với dàn quạt và sử dụng con lăn trục quay thay thế gối đỡ chữ U) đã tiết kiệm được 38,7% điện năng, tương đương gần 2,5 tỉ đồng tiền điện hằng năm của 161 hộ. Kết quả trên đã được Sở Công thương, Sở KH-CN, Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng đánh giá xác nhận.

Năm 2017, sau khi triển khai chương trình TKĐ, tổng công ty đã hỗ trợ 889 hộ nuôi tôm ở các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Xuyên, Trần Đề và TX.Vĩnh Châu 26.378 gối đỡ con lăn (loại đỡ và loại treo), với tổng chi phí 1,4 tỉ đồng. Tháng 12.2017, đoàn công tác liên Bộ (gồm Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, Bộ KH-CN), Hội khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VECEA) và Tập đoàn Điện lực VN đã khảo sát thực tế mô hình các giải pháp TKĐ trong nuôi tôm tại Sóc Trăng. Đoàn đánh giá cao về sáng kiến cải tiến ích nước lợi nhà, có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới, hoàn toàn có thể nhân rộng trong thực tiễn.