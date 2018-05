Giá cá tra tiếp tục tăng

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, nguồn cung cá nguyên liệu trong 4 tháng đầu năm đạt 373.400 tấn, tăng 8% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó Đồng Tháp là địa phương có sản lượng nhiều nhất: hơn 118.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; Cần Thơ là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất, trên 18%. Hơn nửa năm qua, giá cá tra liên tục tăng kéo theo diện tích thả nuôi tăng mạnh trở lại, khiến nguồn cá giống khan hiếm. Hiện giá cá giống phổ biến ở mức 75.000 - 85.000 đồng/kg tùy kích cỡ, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

Theo các doanh nghiệp, Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất của sản phẩm cá tra và nhu cầu của thị trường này còn tiếp tục tăng. Chính vì vậy, về mặt lý thuyết, tiềm năng phát triển còn nhiều nhưng đây lại là thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro do cách làm ăn của họ và cả một số doanh nghiệp VN. Bằng chứng, theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), chỉ có 9 cá nhân được phép xuất khẩu sản phẩm cá tra qua đường biên giới với khối lượng chiếm đến 47% nhưng giá trị chỉ có 23% tổng khối lượng và giá trị sản phẩm cá tra vào thị trường Trung Quốc. Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP, giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt thấp là do giá xuất khẩu qua đường biên giới thấp hơn đường chính ngạch đến 1 USD/kg. Các cá nhân trong hoạt động xuất khẩu bằng đường bộ khác hoàn toàn với hoạt động xuất khẩu chính ngạch xuất phát từ các công ty có đăng ký kinh doanh rõ ràng. Điều này sẽ tạo ra những hệ lụy lớn trong tương lai. Bộ Công thương và Bộ NN-PTNT nên có giải pháp trong vấn đề này.

Câu chuyện “sốt” giá cá tra hiện nay khiến nhiều người lo lắng khi liên tưởng đến câu chuyện “bong bóng” giá heo hơi và nhiều bài học kinh nghiệm khác với thị trường Trung Quốc. Hiện tại, xuất khẩu sản phẩm cá tra gặp khó ở thị trường Mỹ và EU nên việc bán được hàng cho Trung Quốc là điều đáng mừng trước mắt, nhưng với cách phần lớn hàng xuất khẩu tiểu ngạch như hiện nay thì khó tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm cũng như xây dựng một nghề nuôi bền vững.