Hay giá cát dao động từ 450.000 - 480.000 đồng/m3, dù giảm nhẹ so với lúc cao điểm khi tăng giá lên gần 600.000 đồng/m3 nhưng vẫn gấp 3 - 4 lần so với đầu năm. Riêng giá cát tăng là do khan hiếm nguồn cung vì nhiều địa phương hạn chế việc khai thác cát do gây sạt lở nghiêm trọng. Theo dự báo của Hiệp hội Thép VN, sau khi đã tăng lên giá khá cao thì từ nay đến cuối năm, giá nguyên vật liệu thế giới sẽ khó tăng mạnh nên giá thép xây dựng trong nước dự báo cũng sẽ không biến động nhiều.



Trong khi đó, các loại vật liệu xây dựng khác vẫn khá ổn định về giá. Ví dụ xi măng vẫn ở mức 88.000 - 90.000 đồng/bao (bán lẻ), gạch xây dựng tuynel (Bình Dương) khoảng 1.000 - 1.100 đồng/viên, gạch ống xi măng 2.000 đồng/viên, ngói chính 13.000 - 13.500 đồng/viên… Mặc dù có sự biến động mạnh của thép và cát nhưng tổng quan thị trường vật liệu xây dựng từ đầu năm đến hết quý 3/2017 đều tăng trưởng về lượng. Như sản lượng thép xây dựng tiêu thụ tăng hơn 14% so cùng kỳ năm trước, lượng xi măng bán ra của các doanh nghiệp cũng tăng 4%. Sản xuất gạch ốp lát cũng đạt 416 triệu m2, tăng 4% so cùng kỳ 2016 và sứ vệ sinh sản xuất đạt 9,9 triệu sản phẩm, cũng tăng 4%...

Giám đốc một công ty xây dựng tại TP.HCM cho biết, từ nay đến cuối năm, các công trình chủ yếu bước vào giai đoạn hoàn thiện nên gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, dây cáp điện, sơn tường… sẽ bước vào giai đoạn cao điểm bán hàng. Nhưng do thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu trong và ngoài nước cạnh tranh gay gắt nên các nhà cung cấp cũng không thể tăng giá. Chẳng hạn như gạch ốp lát của các doanh nghiệp nội địa như Đồng Tâm, Viglacera, Taicera, Bạch Mã… đang phải đối đầu gay gắt với sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc và Ấn Độ. “Sản phẩm Trung Quốc thì giá thấp hơn hẳn nên cũng có nhiều khách hàng lựa chọn do túi tiền ít. Trong khi đó nhiều thương hiệu gạch ốp lát của Ấn Độ dù giá cao hơn nhưng do mẫu mã đẹp nên được nhiều người lựa chọn so với thương hiệu trong nước. Hay như thị trường sơn tường thì các thương hiệu nội cũng bị lép vế.

Mai Phương