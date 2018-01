Theo ông Nguyễn Bá Lực, Trưởng phòng Lao động - Tiền Lương (Sở LĐ - TB - XH Hà Nội), năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo. Do đó, mức thưởng tết 2018 được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5 - 8%.

Tổng hợp báo cáo của 4.288 doanh nghiệp, dẫn đầu về mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vẫn là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng bình quân 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Xếp thứ hai là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng bình quân là 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm 2017. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng tết bình quân 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 50,85 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng bình quân là 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2018, đứng đầu bảng là khối công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mức thưởng bình quân của khối này là 1 triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 33,9 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.



Trong khi đó, mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là khối Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức bình quân: 600.000 đồng/người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Ngoài mức thưởng tết, theo tổng hợp của Sở LĐ - TB - XH Hà Nội, trong năm 2017, tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp đều tăng so với năm trước, do nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7 - 9% so với năm 2016.