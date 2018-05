Hàng loạt công ty xây dựng sụt giảm lợi nhuận

Báo cáo thống kê của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho thấy ngành xây dựng và vật liệu xây dựng có mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn, chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế bình quân cả ngành giảm đến 46,7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) không còn ghi nhận lợi nhuận lớn từ đánh giá lại giá trị đầu tư tại các công ty con là 1.222 tỉ đồng như trong quý 1.2017. Nếu loại trừ khoản này, lợi nhuận cả ngành xây dựng và vật liệu trong 3 tháng đầu năm nay giảm 26,4%.



Riêng đối với ngành xây dựng, SSI nhận định tăng trưởng của ngành không tích cực, doanh thu toàn ngành tăng nhẹ 1,3% còn lợi nhuận sau thuế giảm 34% so với cùng kỳ (sau khi loại bỏ lợi nhuận không thường xuyên của CII). Biên lợi nhuận gộp giảm do giá vật liệu xây dựng tăng, chủ yếu là các mặt hàng sắt thép và cát. Hai doanh nghiệp xây dựng dân dụng đầu ngành là HBC và CTD cũng ghi nhận lợi nhuận giảm lần lượt 25,1% và 3,4% so với quý 1/2017. Còn các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, công nghiệp lớn có VCG (Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex), HUT (Công ty cổ phần Tasco), CII cùng ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, nhóm ngành nhựa và xi măng vẫn chưa có dấu hiệu tích cực khi tổng doanh thu giảm nhẹ còn lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 31% và 45% so với cùng kỳ năm trước. Mức độ cạnh tranh trong ngành vẫn cao trong khi giá các yếu tố đầu vào tăng, đặc biệt là giá than, hạt nhựa đã làm ảnh hưởng tới biên lợi nhuận của ngành. Hai doanh nghiệp đầu ngành xi măng là HT1 và Công ty xi măng Bỉm Sơn (BCC) ghi nhận doanh thu sụt giảm và lợi nhuận sau thuế của HT1 sụt giảm 25%. Trong khi BCC tiếp tục ghi nhận mức thua lỗ trong quý đầu năm dù cùng kỳ năm trước lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỉ đồng...

Đối với nhóm doanh nghiệp gạch, đá có sự phân hóa tùy theo từng loại sản phẩm và phân khúc hoạt động nhưng đa phần có lợi nhuận sụt giảm. Trong đó giảm mạnh nhất là VGC với mức giảm đến 40% đã gây tác động đến toàn ngành.