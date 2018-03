Huawei tự tin đứng đầu thế giới dù không có thị trường Mỹ

Theo Reuters, sau khi cho ra mắt mẫu smartphone P20 và P20 Pro mới nhất, ông Yu cho hay: “Ngay cả khi không có thị trường Mỹ, chúng tôi vẫn sẽ đứng số một thế giới”. Ông đáp như trên khi được hỏi liệu Huawei có lo ngại về vị thế thị trường của họ khi so với các đối thủ như Apple và Samsung hay không, và có lo ngại về quan điểm bảo hộ ngày càng tăng ở Mỹ hay không.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc trước đó có ký thỏa thuận với AT&T và Verizon để bán điện thoại thông minh ở thị trường Mỹ, song sau đó hai nhà mạng này quay lưng vì lý do lo ngại an ninh. Tháng trước, hãng bán lẻ điện tử tiêu dùng Mỹ Best Buy cũng thông báo ngừng bán các thiết bị của Huawei như điện thoại di động, laptop và đồng hồ.

Trả lời phỏng vấn CNBC trong tháng 2, ông Yu cho hay một số đối thủ của Huawei đang dùng “cách chính trị để cố gắng loại chúng tôi ra khỏi thị trường Mỹ”. Ông cho rằng các hãng trên không thể cạnh tranh về mặt sản phẩm hay công nghệ, đổi mới, vì vậy họ phải viện cớ chính trị.

Huawei sau đó lên tiếng cho rằng công ty không liên quan đến nhận xét trên, và lời nói của ông Yu không thể hiện quan điểm của doanh nghiệp.

Trong sự kiện hôm 28.3, CEO này tỏ thái độ kín đáo hơn khi trả lời các câu hỏi về thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt ở Mỹ. Ông cho rằng đây là chủ đề “khó nói”. Ông nói thêm dù Huawei có thể có vị trí thị phần thứ nhì trong thị trường smartphone trong hai năm tới, đây vẫn không phải là điều ông quan tâm nhiều. Thay vào đó, ông chú ý hơn đến việc Huawei sẽ trở thành hãng đi đầu về đổi mới trong mảng smartphone.

Khả năng thiết kế và sản xuất bộ chip riêng thông qua công ty con sản xuất chip HiSilicon Technology từ lâu được xem là điểm mạnh của Huawei. HiSilicon Technology ban đầu là một phòng trong doanh nghiệp, được mở năm 1994 và 10 năm sau đó trở thành bộ phận riêng.