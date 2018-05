Khó thu hồi đất công

Ngày 22.5, tại buổi giám sát về việc quản lý sử dụng đất công của Đoàn đại biểu HĐND TP.HCM, ông Bùi Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND Q.4, cho biết trên địa bàn Q.4 tồn tại 4 trường hợp hết sức phi lý là các tổ chức kinh tế thuê đất công, không còn sử dụng mặt bằng phục vụ cho việc kinh doanh kéo dài cả chục năm nay nhưng quận không thể xử phạt hoặc thu hồi được, vì vướng lý do đang thực hiện thủ tục phá sản tại tòa.

Đó là, khu đất số 131 Nguyễn Khoái do Công ty nuôi trồng thủy sản sử dụng, TAND TP đã mở thủ tục phá sản từ tháng 7.2005, đến nay công ty vẫn sử dụng mặt bằng và đem cho thuê lại; khu đất 219B Tôn Thất Thuyết, do Xí nghiệp chế biến xuất nhập khẩu Chiến Thắng sử dụng, TAND TP mở thủ tục phá sản vào tháng 10.2005; khu đất số 26-34 Lê Văn Linh do Công ty xây lắp công nghiệp sử dụng, TAND TP đã mở thủ tục phá sản vào tháng 8.2006; khu đất số 3 Tôn Thất Thuyết do Công ty xây dựng giao thông Sài Gòn đang sử dụng cho thuê, TAND TP đã mở thủ tục phá sản vào năm 2013.