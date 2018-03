Lo ngại về an toàn xe Toyota từ những chiến dịch triệu hồi nhỏ giọt

Triệu hồi nhỏ giọt?

Theo thông báo, TMV sẽ triệu hồi 16.964 xe Corolla sản xuất tại Việt Nam (giai đoạn từ tháng 1.2010 - 12.2012) để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước. Các xe này nằm trong diện ảnh hưởng, cụm bơm khí (được cung cấp bởi Công ty Takata) có thể bị nguy cơ hơi ẩm xâm nhập theo thời gian.

Trong trường hợp xe gặp tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong cụm bơm khí quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ. Khi cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách trong một vụ tai nạn.

Trước đó, năm 2015 và 2017, TMV cũng đã công bố chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí với túi khí hành khách phía trước với dòng xe Corolla, Vios, Yaris, với số lượng hơn 32.000 xe.

Là người có hơn 15 năm làm việc cho TMV và từng đưa ra nhiều cảnh báo liên quan đến lỗi túi khí Takata, kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết, tháng 9.2016, anh đã có đơn kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam để phản ánh một số vấn đề liên quan đến chất lượng một số dòng xe, trong đó có vấn đề về túi khí Takata trên các xe đang được cung cấp tại thị trường Việt Nam. Sau đó, TMV có công văn gửi cho Cục Đăng kiểm cho biết, hơn 70.000 của Toyota tại Việt Nam có sử dụng túi khí Takata, trong đó hơn 40.000 xe Corolla và hơn 30.000 xe của Vios.

Cũng theo kỹ sư Lê Văn Tạch, túi khí Takata sử dụng rất phổ biến với các mẫu xe của Toyota, trên trên thế giới đã phát hiện lỗi bơm áp suất nổ của túi khí là rất lớn, sau một thời gian, hợp chất hút ẩm và tạo áp suất lớn khiến thành bơm bị vỡ, văng ra những mảnh kim loại có thể gây sát thương cho những người ngồi trong xe và thực tế cũng đã ghi nhận gần nhiều trường hợp tử vong do lỗi túi khí Takata phát nổ.

Trả lời câu hỏi vì sao túi khí Takata sử dụng cho 70.000 xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam nhưng không thu hồi đồng thời mà nhỏ giọt, ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban kế hoạch chiến lược TMV, cho rằng việc triệu hồi thực hiện theo yêu cầu thông báo của Toyota Nhật Bản và hãng túi khí Takata.

“Cục Đăng kiểm yêu cầu thông báo xe nào lắp túi khí Takata thì chúng tôi báo số lượng xe, không phải thống kê số lượng xe bị ảnh hưởng bị lỗi túi khí Takata, những xe không nằm trong phạm vi ảnh hưởng không phải thu hồi”, ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, theo kỹ sư Lê Văn Tạch, “cuối tháng 8.2017, TMV đưa ra thông báo hơn 20.000 xe Vios (lắp ráp) và Yaris (nhập khẩu). Tôi thắc mắc vì sao không triệu hồi hết các dòng xe sử dụng túi khí Takata, nhưng TMV sau đó trả lời có xe bị lỗi, có xe không. Vấn đề là các xe dùng cùng túi khí Takata cùng hợp chất làm sao biết được cái nào lỗi cái nào không? Sau đó TMV đã tiến hành triệu hồi tiếp thành 2 đợt với dòng xe Corolla, nhưng nếu so với số lượng xe sử dụng túi khí Takata thì vẫn chưa đủ, TMV triệu hồi rất nhỏ giọt và không thể hiện sự thẳng thắn và tôn trọng khách hàng”.

Lo lắng vì túi khí không bung

Bên cạnh đó, nhiều vụ va chạm, tai nạn đã xảy ra với các dòng xe Toyota nhưng túi khí không bung, khiến người tiêu dùng lo lắng. Mới đây, hồi tháng 8, hình ảnh chiếc Toyota Fortuner gặp tai nạn với phần đầu xe bị nát bét, nắp capo biến dạng để lộ động cơ bên trong xe, nhưng túi khí vẫn không bung, đã được chia sẻ rộng rãi. Cũng cùng dòng xe Fortuner, tháng 3.2017, một chiếc Fortuner 2017 gặp tai nạn tại thị trấn Đại Từ (Thái Nguyên) va chạm nhưng túi khí an toàn phía trước xe vẫn không bung...

Đáng chú ý, trong đợt triệu hồi mới nhất, TMV thông báo triệu hồi hơn 3.500 xe gồm các dòng Corolla (lắp ráp), Prius, Hilux (nhập khẩu), Lexus NX, RX (nhập khẩu) để thay thế cảm biến túi khí hư hỏng. Lý do, theo TMV, lỗi trong dây chuyền sản xuất, lớp cách điện của chíp xử lý (IC chip) nằm trong cảm biến túi khí có thể bị bong ra sau một thời gian sử dụng gây nên hiện tượng hở mạch điện bên trong của chíp xử lý, làm cho cảm biến túi khí phía trước hoặc bên hông không hoạt động đúng chức năng.

Đây là nguyên nhân khi xe xảy ra va chạm, tai nạn, túi khí có thể không được kích hoạt (không bung) và làm mất tác dụng của túi khí. Song trong danh sách triệu hồi không có dòng xe Fortuner, dù ghi nhận nhiều lỗi không bung túi khí đã xảy ra.

Đặt câu hỏi việc triệu hồi hàng loạt xe do lỗi túi khí có xuất phát từ việc túi khí không bung trong một số vụ va chạm, tai nạn gần đây hay không, đại diện TMV cho biết không thể đưa ra bất cứ kết luận gì khi chưa tiến hành xác minh thực tế.

“Các đại lý TMV từng gặp các trường hợp khách hàng đi Fortuner, Innova, Altis, Camry vào xưởng sửa chữa và khiếu nại vì xe gặp nạn nhưng túi khí không bung. Hãng đã tiến hành kiểm ra và nhận thấy hệ thống túi khí của các xe này không có lỗi”, đại diện TMV nói. Về việc vì sao không triệu hồi với dòng xe Fortuner dù đã ghi nhận nhiều trường hợp túi khí không bung, TMV cho rằng chỉ thực hiện chương trình triệu hồi với các xe nằm trong dải ảnh hưởng.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Tô An, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, với các xe Fortuner bị lỗi không bung túi khí, chưa xem xét có nằm trong danh sách xe triệu hồi không, vì có nhiều xe khi va chạm không đúng điều kiện để túi khí hoạt động thì túi khí không bung.

Ông An cũng cho rằng, túi khí chỉ là giải pháp thêm để đảm bảo an toàn, quan trọng nhất vẫn phải thắt dây an toàn vì quy chuẩn của Việt Nam bắt buộc dây đai an toàn, nhưng không quy định về việc phải trang bị túi khí.