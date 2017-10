Trực tiếp nhận giải thưởng từ Global Finance , ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng giám đốc Ngân hàng Maritime Bank, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào nhận được sự công nhận của Global Finance , một tổ chức quốc tế uy tín, cho những nỗ lực của Maritime Bank trong suốt thời gian qua. Giải thưởng là một minh chứng cho biết chúng tôi đang đi đúng hướng và thúc đẩy chúng tôi tiếp tục kiên định theo con đường đã chọn để đáp lại sự tín nhiệm và tin tưởng của các đối tác và khách hàng”.



Tiếp nối giải thưởng của Global Finance, cũng trong tháng 10, Maritime Bank đã liên tục nhận 3 giải thưởng uy tín khác cho các lĩnh vực hoạt động nổi bật của ngân hàng trong hơn 1 năm qua. Đó là giải thưởng Ngân hàng có sáng kiến và đóng góp nổi bật cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 do Tổ chức Capital Finance International trao tặng; giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt bậc nhất Việt nam 2017 do tạp chí uy tín của Anh International Finance Review trao tặng và giải thưởng sản phẩm Thẻ đồng thương hiệu tốt bậc nhất Việt Nam do Mastercard trao tặng.

Theo đánh giá của các Hội đồng tuyển chọn, một trong những thành tựu nổi bật của Maritime Bank trong năm qua chính là “Ngân hàng luôn tiên phong trong việc đưa ra nhiều chương trình, dịch vụ mới, sáng tạo, đa tiện ích nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng hiện đại”.

Đơn cử đối với khách hàng cá nhân, Maritime Bank là ngân hàng trên thị trường Việt Nam triển khai chương trình Joy và Joy+ với những ưu đãi vượt trội giảm giá đến 50% hằng tháng dành cho các chủ thẻ quốc tế khi chi tiêu; ra mắt thẻ Visa Travel với tính năng hoàn tiền cao nhất cùng những khuyến mãi hấp dẫn dành riêng cho các khách hàng có nhu cầu du lịch trong và ngoài nước... Maritime Bank cũng là đối tác chiến lược hợp tác với hệ thống siêu thị nổi tiếng của Hàn Quốc LOTTE Mart để ra mắt thẻ đồng thương hiệu LOTTE Mart - Maritime Bank nhằm gia tăng lợi ích và thuận tiện khi đi mua sắm, thư giãn cho khách hàng. Những chương trình sản phẩm dịch vụ hấp dẫn đó đã giúp ngân hàng nhận được sự tin tưởng và sử dụng của khách hàng với số thẻ quốc tế phát hành trong năm 2016 tăng 285% đối với thẻ tín dụng và 199% đối với thẻ ghi nợ quốc tế. Ngoài ra, Maritime Bank trong thời gian qua cũng dành khoản đầu tư lớn cho hệ thống công nghệ để mang đến cho khách hàng dịch vụ Ngân hàng điện tử M-Banking nhiều tiện ích hơn, giao diện dễ hiểu, dễ tương tác, chuyển và nhận tiền liên ngân hàng chỉ trong vài giây. Bên cạnh các dịch vụ thông dụng như: tự động thanh toán hóa đơn điện nước, truyền hình cáp, tra cứu thông tin tài khoản,… khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm online ngay trên ngân hàng điện tử với lãi suất cao hơn 0,6% so với gởi tại quầy.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Maritime Bank là ngân hàng tại Việt Nam khởi xướng Cộng đồng JOY-Maritime Bank, nơi kết nối các doanh nghiệp với hơn 1,5 triệu khách hàng cá nhân, đồng thời doanh nghiệp còn được Maritime Bank hỗ trợ truyền thông, quảng bá thương hiệu để thu hút được nhiều khách hàng hơn. Về sản phẩm dịch vụ, Maritime Bank quan tâm tới việc hiểu rõ nhu cầu tài chính đa dạng của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để từ đó thiết kế các gói sản phẩm dịch vụ phù hợp nhất. Có thể kể tới sản phẩm cho vay đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm và lựa chọn là gói cho vay tín chấp lên tới 4 tỉ đồng, phê duyệt giải ngân trong vòng 3 ngày. Song song đó, để hỗ trợ tốt nhất nhu cầu phát triển kinh doanh của phân khúc khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, Maritime Bank cũng là ngân hàng đầu tiên đưa ra các giải pháp hỗ trợ tài chính chuyên biệt với sản phẩm cho vay thế chấp giải ngân 6 tỉ đồng ngay trong ngày chỉ với hóa đơn đầu vào.

Với những chương trình, dịch vụ sáng tạo liên tục được triển khai trong thời gian qua nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, số lượng khách hàng của Maritime Bank đã đạt được mức tăng trưởng tốt với khách hàng cá nhân tăng 15%, đạt hơn 1.5 triệu khách hàng; tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ Ngân hàng cũng tăng 200% trong năm 2016.

