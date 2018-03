May đo bespoke: Hành trình của sự đẳng cấp và hoàn hảo

Xuất phát từ dòng chảy lịch sử

Thế kỷ 19, người Anh đã thiết lập chuẩn mực cho phong cách quý ông hiện đại. Con lộ Savile Row nổi lên và trở thành thủ phủ của bespoke đương đại. Từ “bespoke” cũng có nguồn gốc từ Savile Row chỉ một loại vải để may trang phục được khách hàng cá nhân gọi là “be spoken for”.

Để hoàn thành bộ bespoke thì cần trải qua các bước: đo - cắt rập - định mức phụ liệu - cắt - pha - lược thử - may - đính khuy - hoàn thiện. Tính chặt chẽ và chuẩn mực trong quy trình luôn được gìn giữ qua dòng chảy lịch sử lẫn vùng miền. Hành trình này kéo từ một đến ba tháng, thể hiện trọn vẹn những tinh túy trong kỹ thuật may đo cao cấp và chỉ được thực hiện bởi bàn tay nghệ nhân.

Hành trình của sự đẳng cấp - được làm từ bàn tay nghệ nhân

Chỉ có nghệ nhân mới đủ đẳng cấp may đo bespoke. Họ thành thạo kỹ thuật đo, am tường chất liệu vải, thông tuệ văn hóa, và nắm bắt xu hướng thời trang cao cấp. Với nhãn quan tinh tường, họ thấu hiểu những mong muốn tiềm ẩn của thân chủ để đo được cả “kích thước của tâm hồn”. Họ chơi nghệ thuật thông qua chất vải, đường may, gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ. Trong làng nghệ thuật Bespoke Việt Nam phải kể đến ông Lý Minh, người được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ngành may". Ông cũng là cha đẻ của thương hiệu may đo cao cấp từ năm 1948, đó là Cao Minh Bespoke.

Ảnh: Cao Minh Bespoke cung cấp Nghệ nhân cũng là những quý ông điệu nghệ, họ luôn khoác lên mình bộ bespoke trong quá trình làm việc

Để làm hài lòng những quý ông thì sợi vải pha kim cương hay vàng 24K vẫn chưa đủ. Thân chủ phải thử từ 3 đến 5 lần trước khi những đường may chính thức đặt dấu trên nền vải. Sở hữu bộ suit độc bản, họ cũng là những khách hàng độc nhất và đòi hỏi kết quả hoàn hảo nhất.

Hành trình của sự hoàn hảo - tuân theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt

Ăn mặc phải có mỹ học, nói đến người may và người mặc suit đẹp, họ thường am hiểu tính hàn lâm của từng bộ âu phục, đó là sự chặt chẽ, chính xác, trang trọng… và nguyên tắc.

Trong may đo bespoke, từng bước nhỏ phải đạt đến mức độ hoàn mỹ: đo phải hợp cả về vóc dáng lẫn sở thích, cắt phải chính xác, phối màu tinh tế, lịch lãm mà vẫn hợp thời. Đến bước may, không đơn giản trên một đường thẳng, mà còn phải uốn, thu lại, kéo cong, tay thợ phải thật tỉ mỉ và trau chuốt. Khi đính khuy, khoảng cách giữa các khuy phải chuẩn, khuy nằm ngang miệng túi, được đính sao cho khi người mặc thắt cà vạt, lỗ khuy không bị hở ra. Ở Việt Nam, Cao Minh cũng chính là hiệu may đầu tiên đủ tiêu chuẩn xuất khẩu qua Nhật Bản. Không khó để giải thích khi Cao Minh Bespoke có quy trình may đo lưu truyền qua 7 thập niên và những nghệ nhân có tuổi nghề gần bằng với tuổi đời.

Quy chuẩn là vậy nhưng bộ cánh này không bao giờ cứng nhắc bởi nó được nghệ nhân chấm phá tinh tế bản ngã khác biệt để toát lên được cái hồn riêng.

Ảnh: Cao Minh Bespoke cung cấp Từng chi tiết luôn được chăm chút thổi hồn bởi bàn tay nghệ nhân Mỗi chiếc bespoke là kết tinh cái tâm, cái tài của nghệ nhân

Quy trình tạo ra một bộ bespoke là hành trình của chuẩn mực và khắt khe bậc nhất. Chỉ những "tay kéo già" cự phách với trình độ may đo thủ công điêu luyện mới có thể tạo ra thành phẩm hoàn hảo, biến hành trình này thành một cuộc thưởng lãm nghệ thuật thực thụ. Có như vậy bespoke suit mới xứng đáng khoác lên người những ông hoàng đích thực giữa đời thường.