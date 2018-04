Mega City 2 ‘đốt nóng’ thị trường đất nền

Hạ tầng gia tăng kết nối

Mega City 2 nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng do nằm giữa bốn tuyến đường huyết mạch của thành phố Nhơn Trạch gồm Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, 319 và 25C kết nối nhanh chóng với TP.HCM, thành phố Biên Hòa hay sân bay quốc tế Long Thành. Ở vị trí này, Mega City 2 không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn thuận lợi khai thác kinh doanh thương mại do xung quanh đã hình thành đầy đủ các tiện ích, gần cụm công nghiệp Nhơn Trạch, cảng quốc tế Cát Lái, cảng Cái Mép - Thị Vải, trung tâm triển lãm và hội chợ quốc tế Nhơn Trạch và đặc biệt là cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 6 phút di chuyển. Do vậy, cư dân Mega City 2 có thể kinh doanh các ngành nghề như khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, đại lý vé máy bay,…

Ở góc độ đầu tư, nhiều khách hàng đánh giá Mega City 2 là dự án lý tưởng để đón đầu sự bứt phá toàn diện của Nhơn Trạch. Bởi hiện nay Nhơn Trạch đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, mạng lưới giao thông kết nối tốt. Hàng loạt công trình hạ tầng đối nội và đối ngoại tại đây đã và đang dần hoàn thiện. Có thể kể đến như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Cát Lái, cầu quận 9, tuyến monorail TP.HCM - Nhơn Trạch - Long Thành,… Khi những công trình này đưa vào hoạt động không chỉ là động lực giúp cho Nhơn Trạch cất cánh, tạo tiền đề hình thành hành lang phát triển mới ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM mà còn giúp cho giá trị bất động sản tại Mega City 2 gia tăng hoàn hảo.

Xung quanh Mega City 2 có nhiều tiện ích hiện đại đáp ứng nhu cầu của cư dân Ngoài ra, Mega City 2 còn "ghi điểm" với khách hàng khi được quy hoạch chỉn chu, hiện đại với đường nội khu rộng từ 13-100 mét, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông của khu vực. Hệ thống điện âm, nước thủy cục, thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước mưa, nước thải… cũng được Kim Oanh Group đầu tư chất lượng. Hơn hết, trong khuôn viên Mega City 2 còn tích hợp khoảng 20 tiện ích cao cấp sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của các cư dân. Nổi bật trong số đó là công viên trung tâm rộng hơn 2,1 héc ta được kiến tạo như một khu phức hợp thể thao đa năng gồm hồ cảnh quan, lối dạo bộ, vườn rau sạch, sân chơi thể thao ngoài trời…

Cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận

Mặc dù tích hợp lợi thế an cư và đầu tư nhưng Mega City 2 có giá bán chỉ từ 650 triệu đồng/nền, thanh toán linh hoạt trong nhiều đợt. Hơn nữa, Công ty Kim Oanh còn áp dụng chương trình khuyến mãi kép như tặng 5-10 chỉ vàng, rút thăm trúng thưởng giá trị cao trong ngày mở bán và đặc biệt là cơ hội trúng thưởng lớn trong chương trình “Mua đất vàng - Trúng xe sang” có tổng trị giá lên đến 35 tỉ đồng. Đây cũng chính là lý do nhiều nhà đầu tư không muốn bị chậm chân để vụt mất cơ hội kiếm lời tại Mega City 2.

Phối cảnh trường học tại Mega City 2 Anh Thanh Tuấn, một nhà đầu tư chuyên "săn" đất nền vùng ven, cho biết mức giá của Mega City 2 khá hấp dẫn do dự án nằm ngay tâm điểm kết nối giữa TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành. Vì vậy, anh đã đặt chỗ cùng lúc ba nền tại Mega City 2 ngay khi dự án vừa mới công bố những thông tin đầu tiên.

“Đầu tư vào Mega City 2 ngay thời điểm này là một quyết định sáng suốt bởi khi sân bay quốc tế Long Thành và cầu nối quận 2, quận 9 với Nhơn Trạch được xây dựng thì chắc chắn giá đất nơi đây sẽ tăng rất mạnh. Hơn nữa, nếu may mắn trúng thưởng thì tính ra số vốn thực tế đổ vào dự án sẽ còn thấp hơn rất nhiều”, anh Tuấn chia sẻ.

Thực tế cho thấy, giá đất ở Nhơn Trạch hiện đã tăng từ 20-30% so với năm 2017. Một số dự án được quy hoạch hạ tầng tốt, vị trí chiến lược và hệ thống giao thông kết nối tăng đến 50-70%. Do vậy, việc giá trị bất động sản tại Mega City 2 sẽ còn gia tăng hơn nữa khi hệ thống giao thông của Nhơn Trạch kết nối hoàn chỉnh hơn với khu vực xung quanh là điều có thể dự báo.